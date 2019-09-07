أحمد موسى يطالب المشاهدين بالتفاعل على #كلنا_الجيش_والسيسي.. فيديو

طالب الإعلامي أحمد موسى، المشاهدين بالتفاعل على هاشتاج #كلنا_الجيش_والسيسي، للدفاع عن مصر بكل قوة ضد التنظيمات الإرهابية.





انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء أثناء حديثه عن المؤامرات والمخططات التي تنفذها جماعة الإخوان الإرهابية ضد القوات المسلحة المصرية ومؤسسات الدولة.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "العدو الحقيقي هو جماعة الإخوان الإرهابية والطابور الخامس ومن يشتم جيشه خاين ومن يتآمر على جيشه خاين".



