ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية

السبت 07/سبتمبر/2019 - 11:27 م
محمد حماقى
محمد حماقى
محمد صبحى

أحيا الميجا ستار محمد حماقي حفلا غنائيا ضخما داخل نادي وادي محرم بك بحضور أكثر من ٥٠ ألفا من الشباب من مختلف الأعمار ممن حرصوا على التواجد منذ الرابعة عصرا لـ حجز الصفوف الأمامية لخشبة المسرح.

افتتح حماقي الحفل الأضخم بعروس المتوسط بأغنية "نفسي أبقى جنبه" في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب بعدها علق حماقي قائلا " وحشتوني ..انا بعشق اسكندرية وجمهورها .. وسعيد بالتواجد معكم " خاصة مع وجود الآلاف من المصطافين من مختلف محافظات الجمهوري الجمهورية والجنسيات العربية ممن حرصوا على حضور الحفل.

حضر حماقي بصحبة مدير أعماله حمدي وشهدت منطقة محرم بك حالة من التدكس المروري غير المسبق مما استدعى تواجدا كبيرا لرجال المرور ممن ساهموا في تسهيل سير السيارات.

علي جانب آخر حرص حماقي علي تقديم عدد من أغاني ألبومه الجديد "كل يوم من ده" منها "يزلزل" ،"ياستار" ، "صور" ،"من البداية" ،"واعمل ايه" و "قالوا عنك" والتي أشعلت جميعها وصلات الرقص المتتالية بالإضافة إلى عدد العديد من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني الذي تخطي الــ ١٦ عام من النجاحات المتتالية منها "من قلبي بغني" ،"اجمل يوم" ،"دنيتي اتغيرت"،"واحدة واحدة" و"مابلاش" التي قدمها بتأثر شديد بالتبادل مع الجمهور الذي شاركه ترديد كلماتها وسط أجواء من الإثارة والتشويق .

كما قدم حماقي أغنية "أحلى حاجة فيكي" التي مر عليها ١٣ عاما ولا تزال ضمن الأغاني الأكثر طلبا في جميع المناسبات بالإضافة إلى "قادرين نعملها" التي قدمها لمستشفى 500500 لسرطان الأطفال وأم الدنيا " التي حصدت المزيد من أجواء الإثارة.

الحفل تم تجهيزه بمواصفات لايف عالمية من حيث تراسات الإضاءة والليزر و لوليد الحريري المؤثرات البصرية والــ fire works للفنان أحمد عصام بالإضافة إلى مسرح ضخم صممه تامر فوزي بشكل مختلف وخاص حماقي.

تلقي حماقي خلال الحفل العديد من الهدايا لكنه حرص على التعليق على لافتة لأحد المعجبين الذي لقبه بـ "الكينج" حيث قال:"اشكرك بس ما فيش غير كينج واحد فقط هو محمد منير .. اسمح لي اقدمها له".
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية
بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنأ الأهلي بالدوري.. حماقي يشعل أولى حفلات صيف 2019 بالساحل الشمالي..صور

رامى صبرى يشعل زفاف مروان محسن بـ أغانى فارق معاك ..صور

ترشيحاتنا

موجز السوشيال ميديا.. رد نارى من محمد صلاح.. اول ظهور لـ حكيم بعد انقلاب سيارته.. القرموطي يغني لـ عمرو دياب

تحتوي على ملايين الدولارات .. مدير مكتبه: البشير يمتلك غرفة سرية في القصر الرئاسي

محمد النني يهدر هدفاً عالمياً مع بشكتاش أمام عمراني سبور.. فيديو

سبب احتفاظ أمريكي بسيارته في المطبخ .. الصور

سعودي يلقن موظفة استقبال علقة موت أمام كاميرات المراقبة.. فيديو

تعرف على نتائج تصفيات يورو 2020 اليوم ..البرتغال تكتسح وإنجلترا تفوز برباعية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية

بعد قرار مده.. تزايد أعداد المواطنين على معرض أهلا مدارس.. فيديو وصور

اتحاد الكرة يعلن نظام مسابقة الدوري لأندية القسم الثاني .. صور