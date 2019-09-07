بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية



أحيا الميجا ستار محمد حماقي حفلا غنائيا ضخما داخل نادي وادي محرم بك بحضور أكثر من ٥٠ ألفا من الشباب من مختلف الأعمار ممن حرصوا على التواجد منذ الرابعة عصرا لـ حجز الصفوف الأمامية لخشبة المسرح.



افتتح حماقي الحفل الأضخم بعروس المتوسط بأغنية "نفسي أبقى جنبه" في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب بعدها علق حماقي قائلا " وحشتوني ..انا بعشق اسكندرية وجمهورها .. وسعيد بالتواجد معكم " خاصة مع وجود الآلاف من المصطافين من مختلف محافظات الجمهوري الجمهورية والجنسيات العربية ممن حرصوا على حضور الحفل.



حضر حماقي بصحبة مدير أعماله حمدي وشهدت منطقة محرم بك حالة من التدكس المروري غير المسبق مما استدعى تواجدا كبيرا لرجال المرور ممن ساهموا في تسهيل سير السيارات.



علي جانب آخر حرص حماقي علي تقديم عدد من أغاني ألبومه الجديد "كل يوم من ده" منها "يزلزل" ،"ياستار" ، "صور" ،"من البداية" ،"واعمل ايه" و "قالوا عنك" والتي أشعلت جميعها وصلات الرقص المتتالية بالإضافة إلى عدد العديد من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني الذي تخطي الــ ١٦ عام من النجاحات المتتالية منها "من قلبي بغني" ،"اجمل يوم" ،"دنيتي اتغيرت"،"واحدة واحدة" و"مابلاش" التي قدمها بتأثر شديد بالتبادل مع الجمهور الذي شاركه ترديد كلماتها وسط أجواء من الإثارة والتشويق .



كما قدم حماقي أغنية "أحلى حاجة فيكي" التي مر عليها ١٣ عاما ولا تزال ضمن الأغاني الأكثر طلبا في جميع المناسبات بالإضافة إلى "قادرين نعملها" التي قدمها لمستشفى 500500 لسرطان الأطفال وأم الدنيا " التي حصدت المزيد من أجواء الإثارة.



الحفل تم تجهيزه بمواصفات لايف عالمية من حيث تراسات الإضاءة والليزر و لوليد الحريري المؤثرات البصرية والــ fire works للفنان أحمد عصام بالإضافة إلى مسرح ضخم صممه تامر فوزي بشكل مختلف وخاص حماقي.



تلقي حماقي خلال الحفل العديد من الهدايا لكنه حرص على التعليق على لافتة لأحد المعجبين الذي لقبه بـ "الكينج" حيث قال:"اشكرك بس ما فيش غير كينج واحد فقط هو محمد منير .. اسمح لي اقدمها له".