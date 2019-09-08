قصة حب فاشلة دفعته للاعتزال.. دريزي يعود للغناء بتجربة شخصية

طرح مغني الراب المغربي دريزي، أول أغنية من ألبومه الجديد على طريقة الفيديو كليب، والتي تحمل عنوان بيلا، ويشارك فيها الفنانون رفيق بوبكر وحميد نجاح، ويسلط من خلالها الضوء عن قصة حقيقية عاشها مع حبيبته.



قال دريزي، إنه عاش فترة عصيبة عانى خلالها من الاكتئاب بعد فشل علاقته العاطفية، مما دفعه لإيقاف مسيرته الفنية لسنة كاملة، وقرر تفجير كل تلك الأحاسيس في أغنية بيلا والعودة بقوة للساحة الفنية.



الأغنية هي أول إصدار من ألبوم ''ميكسيكو'' الجديد. يذكر أن «دريزي» يعد من ركائز الراب المغربي، وأصدر سلفا العديد من الأغاني الناجحة والتي حققت ملايين المشاهدات على اليوتيوب، أبرزها أغنية ذهب، كمي كمي كمي وسافاج.