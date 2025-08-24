عايدة رياض تكشف لصدي البلد كواليس شخصيتها في مسلسل 220 يوم

تألقت الفنانة عايدة رياض في مسلسل 220 يوم ونالت شخصيتها إعجاب الجمهور حيث تصدر المسلسل التريند.

قالت عايدة رياض في تصريحات خاصة لصدي البلد: “ بجسد شخصية والدة علي الطيب ، وهي أم حنونة جدا دائما تخاف علي ابنها و تدور العديد من المفاجآت داخل أحداث المسلسل.

أضافت عايدة رياض " الكواليس كانت جميلة جدا و مليئة بالأجواء البهجة كنت بعمل فيديوهات تيكتوك مع علي الطيب و هو شاب موهوب و فنان جميل



وأضافت عايدة رياض " مسلسل 220 يوم مسلسل اجتماعي و رومانسي جميل، وسعيدة جدا بالشخصية والعمل مع فريق متعاون و الكواليس كلها ايجابية، وسعيدة بنجاح المسلسل و تعليقات الجمهور.



يذكر أن مسلسل 220 يوم مكون من 15 حلقة، من تأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار سمر بهجت ونادين نادر، وإخراج كريم العدل، وبطولة صبا مبارك، كريم فهمي، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، لينا صوفيا وميرا دياب