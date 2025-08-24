صنايعية.. أيمن يونس يكشف الفارق بين محمد صلاح ولاعبي الدوري المصري

هاجم أيمن يونس نجم الزمالك السابق، بعض تصرفات اللاعبين في الدوري المصري، مؤكدا إلى أن اللاعب في مصر مثل “الصنايعي”

وقال أيمن يونس في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: اللاعيبة مثل الصنايعية في مصر، ولاعيبة مثل محمد صلاح ومرموش دول في عالم تاني".

وأضاف: “اللاعب المصري المحترف مثل محمد صلاح ورموش يعرفون قيمة الأكسجين في الهواء ومن الصعب أن يجلسون بجوار أي شخص “يدخن”، ولكن اللاعيبة هنا صنايعية ومكانوش مصدقين اللي هما وصلوله”.

وواصل: "اللاعب بمثابة نموذج وسفير للعبة كرة القدم، ولابد أن يدركون ذلك جيدا، ولكنني أعذر شيكابالا بسبب ظهوره الأول في الإعلام ولكن أعيب على حديث في مثلا هذه الأشياء".

وتابع: من العيب أن يقول شيكابالا مثل هذا الكلام، دي أسرار أوضة لبس ولا يجوز أن يقال كلام مثل هذا في الإعلام هذا الكلام لا يحاسب عليه شيكابالا أنما يحاسب عليه مجلس إدارة نادي الزمالك، ومش من حقه يتحدث في مثل هذه الأشياء، والبيوت ليها حرمانيتها ودي أسرار