قائمة الأهلي لمواجهة غزل المحلة غدًا في الدوري

أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي عن قائمة الفريق التي ستتوجه إلى المحلة لمواجهة غزل المحلة غدًا في إطار منافسات الدوري الممتاز، حيث شهدت القائمة تواجد العناصر الأساسية إلى جانب بعض التدعيمات في مختلف المراكز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أشرف داري – أحمد عابدين – مصطفى العش – عمر كمال – أحمد رمضان بيكهام – كريم فؤاد.

خط الوسط: أليو ديانج – كوكا – محمد علي بن رمضان – أحمد سيد "زيزو" – طاهر محمد طاهر – أحمد رضا – محمد مجدي أفشة – محمود حسن تريزيجيه – حسين الشحات – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: نيج "جراديشار" – محمد شريف.