أخبار البلد

وزير الاتصالات يشهد فعاليات إطلاق منظومة مصرية بالكامل للكشف المبكر عن سرطان الثدى باستخدام الذكاء الاصطناعي

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
أحمد عبد القوى

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات إطلاق منظومة مصرية بالكامل للكشف المبكر عن سرطان الثدى باستخدام الذكاء الاصطناعى وذلك بمستشفى بهية فى الشيخ زايد. وهى المنظومة الأولى من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط، وتم تطويرها بالتعاون بين مركز الابتكار التطبيقى التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة بهية. وتتيح المنظومة تحليل صور الماموجرام وتقديم تشخيص أولى دقيق، بما يسهم فى تحسين كفاءة الفحوصات الدورية، وخفض تكاليف العلاج، وزيادة نسب الشفاء.

يأتى إطلاق هذه المنظومة تنفيذا لاتفاقية التعاون الموقعة بين مركز الابتكار التطبيقى، ومؤسسة بهية لتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى الكشف المبكر عن سرطان الثدى عن طريق تحليل صور الأشعة.

وفى هذا السياق؛ تم تطوير محرك ذكاء اصطناعى بنسبة دقة تصل إلى نحو 90%. وبدأ التطبيق الفعلى للنظام فى مستشفى بهية بالهرم والشيخ زايد فى أغسطس الجارى.

وفى كلمته؛ أكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن إطلاق منظومة مصرية بالكامل للكشف المبكر عن سرطان الثدى باستخدام الذكاء الاصطناعى يمثل لبنة أولى فى مسيرة التعاون بين مركز الابتكار التطبيقى ومستشفى بهية، موضحأ أن أهمية المشروع تأتى انطلاقا من كونه يستهدف تطويع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى لخدمة قطاع الرعاية الصحية، ولاسيما الحفاظ على صحة المرأة المصرية التى تمثل عماد المجتمع.

وذكر أن الرؤية من تأسيس مركز الابتكار التطبيقى التابع للوزارة تتمثل فى تنفيذ مشروعات تطبيقية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى وأحدث التقنيات، بما يحقق مردودا تنمويا إيجابيا وأثرا مجتمعيا ملموسا؛ مشيدا بالتعاون العلمى المثمر بين مركز الابتكار التطبيقى وفريق أطباء مستشفى بهية، موضحا أن النجاح فى تنفيذ هذا المشروع جاء ثمرة عمل دؤوب وجهد متواصل من الجانبين.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استمرار التعاون المشترك من أجل المزيد من تدقيق المنظومة وتدعيم قدراتها، وتوسيع نطاقها بما يتيح زيادة أعداد المستفيدين منها.

واستمع الدكتور/ عمرو طلعت إلى شرح تفصيلى حول نظام الكشف المبكر عن سرطان الثدى باستخدام الذكاء الاصطناعى والذى يعكس نموذجا للتكامل بين التخصصات، حيث جمع بين خبرات أطباء الأشعة، و أخصائى الأورام، وعلماء البيانات، ومهندسى البرمجيات وقد أثمر هذا التعاون عن تطوير نظام متكامل، قادر على تحليل صور الأشعة واكتشاف الكتل غير الطبيعية وتصنيفها بين حميدة وخبيثة، بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات مصرية تضم أكثر من 60 ألف صورة ماموجرام، مصنفة وفقًا لنوع الكتل وموقعها وشكلها وكثافتها ومستوى الثقة بالتشخيص.

وأكد المهندس/ تامر شوقى رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة بهية على أهمية التعاون المثمر والبناء مع وزارة الاتصالات ومركز الابتكار التطبيقى التابع للوزارة لإطلاق مشروع الكشف المبكر عن سرطان الثدى عن طريق الذكاء الاصطناعى والذى سوف يسهل عملية الكشف المبكر ويساعدنا فى الاطمئنان على صحة الاف السيدات على مستوى الجمهورية كما أكد على فخره الشديد لاختيار وزارة الاتصالات لمؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى بالمجان كونها المؤسسة المصرية الرائدة فى هذا المجال ونتيجة لإيمانهم بالدور الحيوى والفعال الذى تقوم به مؤسسة بهية تجاه جميع سيدات مصر.

وأوضح الدكتور/ أحمد طنطاوى المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقى  أنه تم تطوير محرك ذكاء اصطناعى من خلال مهندسين مصريين بمركز الابتكار التطبيقى وجرى توطينه من خلال تدريبه على بيانات مدققة عالية الجودة للمجتمع المصرى ، بما يتيح تحليل خصائص الكتل بدقة وتوليد مؤشرات تنبؤية لدرجة الخطورة ومما يجعله أكثر ملاءمة من حيث الدقة والفاعلية مقارنة بالحلول الأجنبية.  

الجدير بالذكر أنه تم الدمج الكامل لنظام الكشف المبكر عن سرطان الثدى باستخدام الذكاء الاصطناعى ضمن البنية التقنية لمؤسسة بهية، بما يضمن توافقه مع أنظمة العمل اليومية، مع تصميم آلية للتعلم المستمر عبر إعادة تغذية محرك الذكاء الاصطناعى استنادًا إلى نتائج الفحوصات، بما يعزز كفاءته ودقته بمرور الوقت.

حضر فعاليات الاطلاق؛  الدكتورة/ نهى عدلى مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبحوث والتطوير ورئيس قسم البحوث والتطوير بمركز الابتكار التطبيقي، والمهندسة/ جيلان فلفلة عضو مجلس أمناء مؤسسة بهية.

وزير اتصال اتصال اتصالات

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

