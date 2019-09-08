ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حلمي طولان: حسام حسن لا يصلح لتدريب منتخب مصر .. فيديو

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 02:01 ص
حسام حسن
حسام حسن
حسن العمدة
كشف حلمي طولان المدير الفني السابق لـ الزمالك، عن أسباب رفضه تولي حسام حسن مدرب سموحة، قيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال طولان في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "لا أرغب في الحديث عن هذا الشخص، لقد أخطأ كثيرًا في حقي".

وتابع: "أخشى على منتخب مصر من وجوده لأنه قد يتسبب في أزمات دبلوماسية مع بلدان أخرى ويضعنا في العديد من الأزمات، ولا يمكن تقييم المدرب المتميز على أساس أنه كان لاعب مميز وإلا أصبح مارادونا أفضل مدرب في العالم".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علاء نبيل: طلعت يوسف والبدري قادران على قيادة منتخب مصر.. وأرفض حسام حسن

بعد رحيل البنزرتي .. عراقي يهدد عرش حسام حسن لتدريب الوداد البيضاوي

رجل أزمات.. حلمي طولان: هذا المدرب لا يصلح لقيادة منتخب مصر

شحاتة أو البدري.. إبراهيم سعيد: لا يوجد مدرب مصري يصلح للمنتخب

اتحاد الكرة يكشف موعد إعلان مدرب منتخب مصر

قعَّد لاعيبه في البيت.. علاء عبد العال عن تدريب حسام حسن لـ منتخب مصر: مش وقته

ترشيحاتنا

بشكل رسمي.. وليد أزارو يحسم مصيره مع الأهلي

اخبار الرياضة.. تركي ال شيخ يهدي مشجعًا مصريًا BMW.. وموقف إنساني لـ مرتضى.. أزارو يحسم مصيره

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر

اهم اخبار اليوم | الرقابة النووية تحسم طبيعة وفاة العالم المصري.. 3 لاءات قبل كاس مصر ومانشستر سيتي في القاهرة

كيف تحصل على سيارة ميني فان بدل التوك توك.. محلية النواب تجيب

إيمان الحصري تتعرض لموقف كوميدي على الهواء .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية

بعد قرار مده.. تزايد أعداد المواطنين على معرض أهلا مدارس.. فيديو وصور

اتحاد الكرة يعلن نظام مسابقة الدوري لأندية القسم الثاني .. صور