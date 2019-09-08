حلمي طولان: حسام حسن لا يصلح لتدريب منتخب مصر .. فيديو

كشف حلمي طولان المدير الفني السابق لـ الزمالك، عن أسباب رفضه تولي حسام حسن مدرب سموحة، قيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.



وقال طولان في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "لا أرغب في الحديث عن هذا الشخص، لقد أخطأ كثيرًا في حقي".



وتابع: "أخشى على منتخب مصر من وجوده لأنه قد يتسبب في أزمات دبلوماسية مع بلدان أخرى ويضعنا في العديد من الأزمات، ولا يمكن تقييم المدرب المتميز على أساس أنه كان لاعب مميز وإلا أصبح مارادونا أفضل مدرب في العالم".