عمومية الزمالك تفرض كلمتها .. تعرف على تفاصيل التصويت على الميزانية

أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية بالزمالك أن من يحق له التصويت 119986 وبلغ عدد الحضور 30832 وقام بالتصويت على نجاح المرشحين للانتخابات التكميلية بالتزكية عدد 30074، ووافق على نجاحهم 20560 عضوا ورفض 9514.



وفي التصويت على الميزانية قام بالتصويت 30832 وافق على الميزانية 29839 ، وأوضحت اللجنة أن المجلس سيتم تفويضه في مناقشة باقي لأعمال اللجنة.



وتشترط لائحة الزمالك تسجيل 7 آلاف و500 عضو لاكتمال الجمعية العمومية للأبيض، وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بند اعتماد الميزانية، بالإضافة إلى بند الانتخابات التكميلية بعدما فتح الزمالك باب الترشح على اربعة مقاعد.