دينا الشربيني: بابا عرف "حسين" قبل وفاته وحبه جداً|فيديو

قالت الفنانة دينا الشربيني ، إنها تعيش قصة حب بالفعل منذ فترة، وأن الشخص المرتبطة به يدعى " حسين " وهو يعمل في مجال " بيزنس عائلي وخارج الوسط وليس كما يثار من شائعات أنه غير مصري.

دينا الشربيني : بابا شافه ووافق عليه



وأضافت دينا الشربيني خلال لقاء عبر " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON":" بابا عرفه وحبه جداً، وعرف أهلي وجالنا وهو شخص جاد "



واصلت دينا الشربيني، قائلة :" نقطة مهمة في حياتي أن بابا شافه ووافق عليه وكنت مبسوطة انه قابل أبويا علشان يفهم أبويا ده كان راجل عامل إزاي بالنسبة لي "



وعن أهم مايعجبها في الرجل قالت دينا الشربيني : " الحنية وأن يكون بيتقي ربنا في أهله وده معناه أنه لو أتقى ربنا في أهله هيتقي ربنا فيا أتوماتك ،الناس الكويسة مع أهلها سواء الرجل أو الست بحطهم على راسي وبضايق أوي لما بلاقي حد مش كويس مع أهله أو مش على طول معاهم ولا بيسأل عليهم ، لأني بشوف أن الاهل أولوية "