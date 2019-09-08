هرب من عروس بيروت ورجع لتحت السيطرة.. نيللي كريم برفقة ظافر العابدين

نشرت الفنانة نيللى كريم صورة جديدة لها من خلال حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ظهرت نيللي كريم برفقة صديقها الفنان التونسي ظافر العابدين، وعلقت عليها قائلة: "هرب من عروس بيروت ورجع لتحت السيطرة".



كانت نيللى كريم شاركت في آخر أعمالها السينمائية بفيلم "الفيل الأزرق 2" الذى يتم عرضه حاليًا بالسينمات.



بطولة كريم عبد العزيز، وإياد نصار، وهند صبري، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وعُرض الجزء الأول من الفيلم عام ٢٠١٤.