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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

هرب من عروس بيروت ورجع لتحت السيطرة.. نيللي كريم برفقة ظافر العابدين

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 04:42 ص
نيللي كريم وظافر
نيللي كريم وظافر عابدين
محمد بدران
نشرت الفنانة نيللى كريم صورة جديدة لها من خلال حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت نيللي كريم برفقة صديقها الفنان التونسي ظافر العابدين، وعلقت عليها قائلة: "هرب من عروس بيروت ورجع لتحت السيطرة".

كانت نيللى كريم شاركت في آخر أعمالها السينمائية بفيلم "الفيل الأزرق 2" الذى يتم عرضه حاليًا بالسينمات.

بطولة كريم عبد العزيز، وإياد نصار، وهند صبري، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وعُرض الجزء الأول من الفيلم عام ٢٠١٤.
هرب من عروس بيروت ورجع لتحت السيطرة.. نيللي كريم برفقة ظافر العابدين

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