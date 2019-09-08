بـ هوت شورت .. لاميتا فرنجية داخل محل أسماك

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية جمهورها بصور جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت "لاميتا" في الصورة من داخل محل لبيع الاسماك، ونالت الصور إعجاب الجمهور، وعلقت قائلة: "حيث صيد السمك الحياة صحية طازجة وناس بسيطة ايجابية".يذكر أن آخر أعمالها السينمائية، فيلم "بنت من دار السلام"، وشاركها البطولة كل من رحاب الجمل، وراندا البحيري، ومحمود الجبلاوي، ومن إخراج طوني نبيه.وشاركت لاميتا في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 وحلت وصيفة أولى وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005 كما مثلت في مسلسل عصر الحريم وشاركت رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة.