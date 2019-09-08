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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

حتى لا تتعرض لعمليات النصب.. 16 معلومة يجب معرفتها قبل الذهاب لشراء أرض أو عقار

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 09:57 ص
عقار
عقار
محمد العيسوي
يتعرض الكثير من المواطنين للنصب من قبل أشخاص قد يكونوا على وعى بصياغة العقود وبيع وشراء الاراض والعقارات والمصانع والشركات.

فهناك أشخاص يملكون حسن النية وآخرون ليس لهم دراية بصياغة العقود وبذلك الأمر قد يتعرض البائع لعملية نصب من العيار الثقيل.

وفى هذا السياق قال محمد التهامي عبد الهادي والخبير القانونى خلال كتابة عقد سواء بيع أو ايجار أو مشاركة أو اتفاق، لا بد من اتباع الآتى:

1/ عدم وجود الشهود لا يبطل العقد
2/ كتابة التاريخ.. ولا يجوز أن تكون خانة التاريخ فارغة
3/ كتابة المبلغ الكلى فى العقد ومن ثم كتابة المبلغ الذى تم سداده مع التوضيح
4/ قراءة العقد بالتفصيل والإمضاء على جميع العقود
5/ هناك فرق بين صحة التوقيع والتسجيل.. وليس كل العقود يجوز أن تسجل فى الشهر العقارى
6/ وجود ختم صحة توقيع لا يعنى أن العقد قد تم تسجيله
7/ لا يجوز التنازل على ظهر العقد
8/ عند شراء أو تأجير شقه لا بد من إحضار آخر إيصالات مياه وكهرباء وغاز لتتجنب دفعهم
9/ من الأفضل رفع صحة التوقيع لأهميتها لإثباتها تاريخ البيع وتوقيع البائع والمشترى
10/ يجوز للمشترى رفع صحة توقيع على البائع وأيضا يجوز للبائع رفع صحة توقيع على المشترى
11/ لا بد من التأكد من وجود حصة فى الأرض المقام عليها المبنى
12/ يجوز رفع صحة توقيع على ورثة البائع فى حالة وفاته
13/ يجوز عمل صحة توقيع لعقد الإيجار لمدة أكثر من 9 سنوات ولو أقل من ذلك إثبات تاريخ
14/ لا بد من السؤال بأن الشقة صدر لها قرار تمكين أم لا.. لأنه قد يكون مع الزوجة قرار تمكين للشقة قبل بيعها
15/ عند شراء شقة عليها أقساط.. حرر عقد من 3 نسخ للبائع والمشترى، نسخة للبائع ونسختين للمشترى
16/ يجوز رفع دعوى صحة توقيع على عقد ابتدائى أو عقد عليه أقساط

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