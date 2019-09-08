حتى لا تتعرض لعمليات النصب.. 16 معلومة يجب معرفتها قبل الذهاب لشراء أرض أو عقار

وفى هذا السياق قال محمد التهامي عبد الهادي والخبير القانونى خلال كتابة عقد سواء بيع أو ايجار أو مشاركة أو اتفاق، لا بد من اتباع الآتى:





يتعرض الكثير من المواطنين للنصب من قبل أشخاص قد يكونوا على وعى بصياغة العقود وبيع وشراء الاراض والعقارات والمصانع والشركات.فهناك أشخاص يملكون حسن النية وآخرون ليس لهم دراية بصياغة العقود وبذلك الأمر قد يتعرض البائع لعملية نصب من العيار الثقيل.1/ عدم وجود الشهود لا يبطل العقد2/ كتابة التاريخ.. ولا يجوز أن تكون خانة التاريخ فارغة3/ كتابة المبلغ الكلى فى العقد ومن ثم كتابة المبلغ الذى تم سداده مع التوضيح4/ قراءة العقد بالتفصيل والإمضاء على جميع العقود5/ هناك فرق بين صحة التوقيع والتسجيل.. وليس كل العقود يجوز أن تسجل فى الشهر العقارى6/ وجود ختم صحة توقيع لا يعنى أن العقد قد تم تسجيله7/ لا يجوز التنازل على ظهر العقد8/ عند شراء أو تأجير شقه لا بد من إحضار آخر إيصالات مياه وكهرباء وغاز لتتجنب دفعهم9/ من الأفضل رفع صحة التوقيع لأهميتها لإثباتها تاريخ البيع وتوقيع البائع والمشترى10/ يجوز للمشترى رفع صحة توقيع على البائع وأيضا يجوز للبائع رفع صحة توقيع على المشترى11/ لا بد من التأكد من وجود حصة فى الأرض المقام عليها المبنى12/ يجوز رفع صحة توقيع على ورثة البائع فى حالة وفاته13/ يجوز عمل صحة توقيع لعقد الإيجار لمدة أكثر من 9 سنوات ولو أقل من ذلك إثبات تاريخ14/ لا بد من السؤال بأن الشقة صدر لها قرار تمكين أم لا.. لأنه قد يكون مع الزوجة قرار تمكين للشقة قبل بيعها15/ عند شراء شقة عليها أقساط.. حرر عقد من 3 نسخ للبائع والمشترى، نسخة للبائع ونسختين للمشترى16/ يجوز رفع دعوى صحة توقيع على عقد ابتدائى أو عقد عليه أقساط