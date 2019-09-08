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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إيه القمر ده على الصبح.. شاهد إطلالة جريئة لـ نرمين ماهر

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 10:46 ص
نرمين ماهر
نرمين ماهر
قسم المرأه
نشرت الفنانة نرمين ماهر مقطع فيديو لها على حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهرت الفنانة نرمين ماهر وهى ترقص فى الشارع، وحاز الفيديو على الكثير من الإعجابات، وعلق أحد المتابعين قائلا: "إية القمر ده علي الصبح".

وأطلت نرمين الماهر بفستان كت قصير ومعه كوتشي أبيض، منسقة معه شنطة كروس متوسطة الحجم، ولم تتكلف فى اختيار الإكسسورات واكتفت بارتداء ساعة يد.

أما من الناحية الجمالية فلم تضع نرمين ماهر الميك أب واعتمدت على جمالها الطبيعي، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

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