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رياضة

ننشر القيمة المالية للفائز بلقب كأس مصر قبل موقعة الزمالك وبيراميدز

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:34 ص
الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز
عمرو الحلوانى
تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية مساء اليوم، الأحد، إلى ملعب برج العرب لمتابعة نهائى كأس مصر المقرر إقامته بين الزمالك وبيراميدز.

وتعد مواجهة اليوم بين الزمالك وبيراميدز واحدة من أقوى المباريات المتوقعة فى ظل القوة الكبيرة التى بات عليها الفريقان فى الوقت الحالى نتيجة الصفقات المدوية التى تم التعاقد معها خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة فى تمام الساعة الثامنة مساءً وستتم إذاعتها عبر قناتى "أون سبورت" و"نايل سبورت".

وحدد اتحاد الكرة مبلغ مليون و500 ألف جنيه للفائز بلقب كأس مصر اليوم، بينما يحصل صاحب المركز الثانى على مبلغ مليون جنيه فقط لا غير، وسيتم تسليم الشيكات الخاصة بالفائز والوصيف عقب انتهاء مراسم التتويج مباشرة.

وكان الزمالك تأهل إلى المباراة النهائية بعد أن نجح فى الفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى لقاءات نصف النهائية، بينما تغلب بيراميدز على بتروجت بهدفين دون رد.

وأعلن الصربى ميتشو، المدير الفنى للأبيض، قائمة فريقه لمواجهة اليوم وضمت كلا من:

محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي فى حراسة المرمى.

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع.

طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمود عبد الرازق شيكابالا - محمد عنتر - محمد أوناجم - إمام عاشور فى خط الوسط.

عمر السعيد - مصطفى محمد - خالد بو طيب فى خط الهجوم.

فيما أعلن الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني لبيراميدز، عن قائمة فريقه استعدادا لمباراة الزمالك.

وعاد أحمد الشناوي ومحمد فاروق وعبد الله بكري ومحمد فتحي إلى قائمة الفريق بعد تعافيهم من الإصابة التي لحقت بهم مؤخرا.

وتضم قائمة بيراميدز كلا من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي والمهدي سليمان وأحمد دعدور.

خط الدفاع: علي جبر ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور وعمر جابر وعبد الله بكري ورجب بكار وطارق طه ومحمد عطوة.

خط الوسط: أحمد توفيق ومحمد فاروق وإسلام عيسى وعبد الله السعيد وإيريك تراوري والأوغندي عبده لومالا ونبيل عماد دونجا ومحمود حمادة ومحمد فتحي وإبراهيم حسن وحسام إيفونا وإبراهيم عادل.

خط الهجوم: الغاني جون أنطوي وأحمد علي ودودو الجباس.

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