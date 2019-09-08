تأجيل دعوى عدم دستورية مادة بلائحة المأذونين الشرعيين

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر ريمون، تأجيل الدعوى المطالبة بعدم دستورية الشرط الوارد بالفقرة الثالثة من المادة 12 من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015، لجلسة ١٠ نوفمبر.



وكان وليد أحمد محمد مصطفى، أقام الدعوى التى حملت رقم 13 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الشرط الوارد بالفقرة الثالثة من المادة 12 من لائحة المأذونين الشرعيين.



وتنص أولا: قبول الدعوى شكلا، ثانيا: وفي الموضوع بعدم دستورية الشرط الوارد بالفقرة الثالثة من المادة 12 من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 مع كل ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعي عليهم بالمصاريف مقابل أتعاب المحاماة.