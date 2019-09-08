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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتقال 89 شخصاً.. السترات الصفراء تعود مجدداً في جميع أنحاء فرنسا

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 12:31 م
السترات الصفراء
السترات الصفراء تعود مجددا في جميع أنحاء فرنسا
دعاء أبوهشيمة
خرج الآلاف من متظاهري "السترات الصفراء"، مجددا، إلى الشوارع في جميع أنحاء فرنسا، أمس السبت، واشتبكوا مع الشرطة في بعض المناطق، وذلك بعدما انخفضت أعداد المظاهرات خلال الأسابيع الأخيرة.

وأوضح رئيس شرطة باريس ديديه لالمان أن أكثر من 800 من متظاهري السترات الصفراء تجمعوا في باريس، مضيفا أنه على الرغم من أن نسبة المشاركة كانت منخفضة نسبيا، إلا أنها أعلى مما كانت عليه خلال الأسابيع الأخيرة. وقال إن الاحتجاجات مرت بسلام إلى حد كبير، بحسب مانقلت وكالة الأنباء الألمانية عن قناة "بي إف إم" التلفزيونية.

وقالت شرطة العاصمة الفرنسية إنها احتجزت 89 شخصا بشكل مؤقت. كما أصدرت 60 تحذيرا.

وجدير بالذكر أن حركة "السترات الصفراء" بدأت، في نوفمبر الماضي، لمعارضة سياسات الحكومة للإصلاح الاقتصادي ولا سيما الزيادة التي كان مخططا لها في أسعار الوقود.

وقد أشارت تقارير وسائل الاعلام أن ما يصل إلى 3 آلاف شخص تظاهروا أيضا في مونبلييه بجنوبي فرنسا.

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