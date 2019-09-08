تأجيل طرح المرحلة الثالثة من الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص

كشف المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية والمشرف على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن تأجيل الطرح الجديد لمشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص حاليا.



وقال المهندس خالد عباس، فى تصريحات لـــ"صدى البلد"، إن المرحلتين الأولى والثانية تضمنتا نحو 13 مشروعا بمساحات تصل إلى 8 آلاف فدان تقريبا، وإن إجمالى استثمارات المشروعات التى تم توقيع العقود الخاصة بها تجاوز 150 مليار جنيه.



وأضاف أن مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص كلها تهدف إلى نجاح الطرفين، فالوزارة تضمن عوائد مستمرة بدلا من بيع الأرض وتوفير عائد دائم ومستمر للهيئة، يضمن قيامها بالتزاماتها من إدارة المدن الجديدة وتحسين وتوفير شبكات المرافق باستمرار للأجزاء المنماة والتوسعات الجديدة، فيجب أن يكون لكل مدينة عائد مستمر يتم صرفه على التزاماتها.