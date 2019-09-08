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التنظيف الكيميائي.. الآثار توضح خطوات الترميم لمقتنيات المتحف المصري الكبير.. فيديو

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 01:59 م
صدى البلد
شيرين عادل
قال الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم الأولى للمتحف المصرى الكبير، إن مركز ترميم المتحف واحد من أكبر المراكز العلمية المتخصصة بمجال الترميم على مستوى العالم.

وأضاف عيسى زيدان، خلال لقاء خاص ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية TEN، إن المركز يتكون من 16 معملاً منهم 9 معامل للترميم و7 للفحوص والتحاليل، بهدف تشخيص التالف من التحف الأثرية، بالإضافة لمعمل ترميم الأخشاب والمسئول عن ترميم الآثار الخشبية وخاصة تمثال توت عنخ آمون الملك الأشهر عالميًا والتى ستعرض مجموعته كاملة لأول مرة بالمتحف المصرى الكبير.

وأوضح عيسى زيدان، أن عملية الترميم للآثار تتم عن طريق التنظيف الميكانيكى والكيميائى لافتاً إلى أن سرير من السرائر الجنازية لـ "توت عنخ آمون" تحتاج للترميم خاصة وإن آخر عملية ترميم باستخدام الشمع كانت 1922، مشيرًا إلى أن مسئولى الترميم قاموا بإزالة هذه الطبقة الشمعية المعتمة لطبقاته ومن ثم الخضوع لعمليات لحقن الشروخ. 

وتابع عيسى زيدان، أن عمليات الترميم للآثار لا تتم مباشرة على الآثار ولكن تخضع فى البداية لاختبار مبدئى ودراسة تجريبية ثم يتم تطبيقها ويكون أغلب الحالات يتم التعامل بالطرق المتعارفة عالميًا فى ترميم الآثار.

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