ضيوف مصر.. فحص 76 ألفا و716 وافدا في حملة 100 مليون صحة بالمجان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الانتهاء من فحص 76 ألفًا و 716 وافدًا من غير المصريين المقيمين على أرض مصر، حتى مساء أمس، السبت، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمسح وعلاج اللاجئين والأجانب «ضيوف مصر» من فيروس «سي» "100 مليون صحة"، موضحةً أن المبادرة تم إطلاقها رسميًا في الأول من شهر مايو الماضي.



وقالت الوزارة إن المبادرة الرئاسية تستهدف مسح الوافدين من الأطفال من سن 12 إلى 18 عامًا، والكبار من عمر 18 عامًا دون حد أقصى للعمر، وذلك بـ309 نقاط مسح موزعة على محافظات الجمهورية المختلفة، مؤكدةً تحويل المصابين إلى وحدات الفيروسات الكبدية، لتلقي العلاج بالمجان، حيث تلقت حتى اليوم 182 حالة العلاج بالمجان، ممن ثبتت إصابتهم بالفيروس.



وأوضح بيان للوزارة، أن أكثر الجنسيات التي ترددت على نقاط المسح هم: السوريون، والفلسطينيون، والسودانيون، مؤكدًا أن إجراء اختبارات المسح وصرف العلاج تتم بالمجان لجميع الوافدين على أرض مصر بالتساوي مع المصريين، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الصادرة في هذا الشأن.



وأكد البيان أن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية "100 مليون صحة" للمصريين، تم مد فترة عملها في 309 نقاط مسح منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، إضافةً إلى 41 نقطة مسح في المنافذ البرية والجوية والبحرية، وذلك حتى نهاية العام الحالي 2019، حرصًا على مسح جميع المواطنين.



وأوضح أنه يمكن للمواطنين التعرف على أقرب نقطة مسح من خلال الاتصال بالخط الساخن 15335، أو الدخول على الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg والذي يتضمن أماكن ومراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية.