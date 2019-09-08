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أخبار البلد

وزير الكهرباء لـ السيسي: استمرار أعمال تجهيز موقع محطة الضبعة تمهيدا لبدء التنفيذ

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 04:55 م
الرئيس يجتمع برئيس
الرئيس يجتمع برئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء
محمد عبد المنعم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع على آخر التطورات الخاصة بتنفيذ مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بالمشاركة مع الجانب الروسي، حيث أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه جار العمل في المرحلة التحضيرية لما قبل الإنشاء والتي تتضمن تجهيز الموقع والأعمال والأنشطة الخاصة بالتصميم واستكمال مرافق البنية التحتية وإعداد التجهيزات اللازمة للبدء في إنشاء المحطة.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة العمل لاستكمال الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة تمهيدًا لدخول مشروع محطة الضبعة حيز التنفيذ الفعلي، مشددًا على ضمان أعلى معايير السلامة والأمان النووي في جميع مراحل إنشاء المحطة، ومؤكدًا أهمية الطاقة النووية كمجال مستقبلي للمساهمة في توليد الكهرباء في مصر على نحو يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة والاحتياجات الحالية والمستقبلية للمواطنين ويفي بمتطلبات الصناعة فضلًا عن تنويع مزيج الطاقة الذي تعتمد عليه مصر لإنتاج الكهرباء.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول آخر مستجدات إنشاء البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث عرض وزير الكهرباء الموقف التنفيذي لمشروع أنفاق كابلات الجهد الفائق الذي يضمن توفير التغذية الكهربائية للعاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن العمل في مشروع أنفاق الكهرباء يعد نقلة نوعية في هذا المجال والأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا ويسير وفقًا للجداول الزمنية المقررة.

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