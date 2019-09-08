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رياضة

جاريث بيل: فكرت كثيرا في اعتزال كرة القدم لهذا السبب

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 06:13 م
جاريث بيل
جاريث بيل
إسماعيل محمود
فجر الويلزي جاريث بيل جناح نادي ريال مدريد الإسباني مفأجاة كبرى، بتصريحه بأنه فكر كثيرًا في اعتزال كرة القدم في الفترة الماضية.

وقال بيل في تصريحات صحفية: "عندما بدأنا الموسم الصيفي، لم أكن في الحالة البدنية التي رغبت في أن أكون عليها، أعتقد أنك عندما لا تكون غير لائقًا، لا يمكنك أن تفعل ما تريد ويتملكك الإحباط ، لا يمكنني القول بأنني ألعب بسعادة وأنا في صفوف ريال مدريد ، لكنني مازلت ألعب كرة القدم.

وأضاف بيل: "اللعب بشكل جيد وتسجيل الأهداف وصناعتها يولد الثقة ، كل لاعب ، مع المزيد من الثقة ، يؤدي بشكل أفضل ويسجل المزيد من الأهداف، لقد كنت يائسًا لكن هذه الفترة مرت ، الآن أنا في لياقة بدنية جيدة ، وأنا لائق بنسبة 100%، الآن ألعب المباريات وتزداد ثقتي ، أنا لدي ثقة بإمكانياتي ، آمل أن أستمر هذا الموسم بدون اصابات ، فكرت كثيرا بالاعتزال بسبب الاصابات المتكررة سابقًا".

كان بيل ارتبط اسمه في الميركاتو الصيفي المنقضي بالرحيل عن النادي الملكي بسبب عدم رغبة الفرنسي زين الدين زيدان ، المدير الفني للنادي في تواجده ، لكنه يؤدي بشكل جيد هذا الموسم حتى الآن.

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