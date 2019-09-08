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فن

أحلى أيام .. نسرين إمام تستعيد ذكرياتها في فيلم النبطشي

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 09:23 م
نسرين امام
نسرين امام
محمد بدران

استعادت النجمة نسرين امام، ذكرياتها فى فيلم السلم والثعبان، التى شاركت فى بطولته مع الفنان محمود عبد المغنى والفنانة هالة صدقى، الذى عرض فى دور السينما عام 2014.

ونشرت نسرين امام مقطع فيديو لها من احداث الفيلم عبر حسابها الشخصى بإنستجرام، وكتبت "احلى ايام".

يذكر ان الفنانة نسرين امام درست في الأكاديمية البحرية في القاهرة وعملت كمعيدة فيها لمدة شهرين قبل أن تتجه للتمثيل.


بدأت حياتها الفنية من خلال مسلسل " حنان وحنين " والذى شاركت فى بطولته الفنان عمر الشريف، ثم تزوجت من المنتج تامر مرسى بعد أن شاركت فى عدد من الأعمال قبل ان تتفرغ لحياتها الأسرية لفترة وتبتعد عن الفن.
أحلى أيام .. نسرين إمام تستعيد ذكرياتها في فيلم النبطشي
أحلى أيام .. نسرين إمام تستعيد ذكرياتها في فيلم النبطشي
أحلى أيام .. نسرين إمام تستعيد ذكرياتها في فيلم النبطشي

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