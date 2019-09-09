فوائد عديدة لـ زيت الورد.. يعمل على جمال الشفاه.. ويزيد كثافة الشعر.. وعلاج مثالي لالتهابات الجسم

فوائد عديدة لـ زيت الورد:

يعمل على جمال الشفاه

يزيد كثافة الشعر

علاج مثالي لالتهابات الجسم



يستخدم زيت الورد فى العديد من الأمور التجميلية، له رائحة ذكية تشد انتباهك، ليس ذلك فقط، بل يساهم أيضا فى صفاء بشرتك، ويعالج علامات التقدم فى السن، تلك هى فوائد زيت الورد، كما أنه يساهم فى معالجة تهيجات الجلد والحروق، ويعمل على ترطيب الشفاه بعمق ويحميها من التشقق والجفاف، لذلك نرصد لكم في سياق التقرير التالى فوائد زيت الورد.



فوائد زيت الورد للشفايف



يعد زيت الورد مكونا طبيعيا يضفي الجمال والرقة على السيدة، له عدة فوائد للشفايف، حيث إنه يجعلها جذابة ويعمل على تغذية الشفاه، والعمل على حمايتها من الأشعة الشمسية الضارة لاحتوائه على فيتامين A، B، D، E، K، كما أنه يمنع ظهور البقع الداكنة، ويحد من التجاعيد، كما أنه يساهم فى نضارة البشرة وجعلها مشرقة ونقية.



يمكنك سيدتي الحصول على نتيجة مثالية من خلال بعض الإضافات البسيطة، حيث تتكون الوصفة الأولى من نصف ملعقة من زيت الورد و6 ورقات من الزعفران، حيث يتم نقع ورق الزعفران مع زيت الورد لمدة 15 دقيقة، ثم يتم تدليك الشفاه للحصول على لون شفاه أحمر وجذاب.



فوائد زيت الورد للشفايف.. تفتيح الشفاه الداكنة



أما الوصفة الثانية لتقشير الشفاه تتمثل فى ملعقة صغيرة من زيت الورد، وملعقة من السكر، وفرشاة أسنان، ويتم مزج المكونات مع بعضها ثم يتم تدليك الشفاه باستخدام فرشاة الأسنان بعمل حركات دائرية بلطف لمدة 3 دقائق، أم لتفتيح الشفاه الداكنة يمكنى استخدام الوصفة التالية، والتى تتمثل فى ربع ملعقة من العسل ونصف ملعقة من زيت الورد ويتم دهن وتدليك الشفاة بها، على أن يتم تكرار ذلك لمدة ثلاث مرات يوميا.



فوائد زيت الورد للشفايف .. تبييض الشفاه



أما الوصفة الثالثة تتمثل فى زيت الورد والكركم الذى يستخدم فى وصفات التبييض، لذلك تحتاجين سيدتي إلى نصف ملعقة من زيت الورد مع ملعقة صغيرة من الكركم ويتم خلط المكونات جيدا ويتم تدليك الشفاه بهذا الخليط، لمدة 10 دقائق الأمر الذى يعمل على تعزيز وتنشيط الدورة الدموية في الشفاه وإكسابها اللون الوردي فضلا عن تنعيم وترطيب الشفاه.



فوائد زيت الورد للجسم



فوائد زيت الورد للجسم .. زيت الورد علاج فعال للالتهابات، كما أنه يعمل على حماية الجسم من الأمراض الجلدية، والمعدية كما أنه يعمل على محاربة البكتيريا، والفيروسات، ويعمل على تعزيز الجهاز المناعى، كما يمكن أيضا أن يساعد الجسم على أداء وظائفه ومعالجة ارتجاع المريء، والتهابات جدار المعدة.



يمكنك الحصول على نتائج مثالية من زيت الورد من خلال دهن المناطق المجروحة فى الجسم بقطرات من زيت الورد، يوميا إلى أن يتم التخلص منها تماما، كما يمكن، تبيض الجسم من خلال نصف كوب من الحليب وملعقتين كبيرتين من زيت الورد، ويتم خلط المكونات جيدا، ثم يتم دهن الجسم بها لمدة 10 دقائق ثم يُغسل بالماء الفاتر، على أن يتم تكرار تلك الوصفى يوميا.



فوائد زيت الورد للجسم .. الترطيب



تستخدم الوصفة التالية فى ترطيب الجسم، من خلال تلك المكونات التى تتمثل فى نصف ملعقة كبيرة من العسل، ملعقتين كبيرة من زيت جوز الهند، وملعقة كبيرة من ماء الورد، وملعقة كبيرة من السكر ونصف ملعقة صغيرة من زيت الورد، ويتم خلط المكونات مع بعضها البعض، وفردها على الجسم، لمدة 10 دقائق، ويتم غسل الوجه بعدها.



فوائد زيت الورد لحب الشباب



تعانى بعض السيدات من حب الشباب لذلك فإن فوائد زيت الورد لحب الشباب كثيرة جدا حيث يخلصكٍ تماما من حب الشباب حيث أنه يساهم فى التخلص من الشوائب التى تواجه البشرة، كما أنه يمد الجلد بالفيتامينات والعناصر الهامة المقاومة للاتربة، وبالتالى فإنه حل فعال جدا للتخلص من حب الشباب وذلك من خلال إما إستخدامه بدون اى اضافات او تخفيفه بماء مقطر ودهن المناطق المصابة به وغسل الوجه بعد ساعة كاملة.



فوائد زيت الورد لحب الشباب عديدة نظرا لاحتوائه على فيتامينات معقدة، يُستخدم زيت الورد فى القضاء على الفطريات التي تتسبب في ظهور حبوب الشباب، كما أنه مضاد قوى للالتهابات ويقى الجلد من تراكم الاتربة، والتخلص من البقع الجلدية الغير مرغوب فيها، لذلك ينصح دائما بالمواظبة على استخدام زيت الورد.



وللحصول على نتائج فعالة لإزالة حب الشباب يمكنك وضع الزيت على المنطقة المصابة وتدليكها باستخدام قطنة، ولكن ايضا يمكنكٍ عمل وصفة منزلية تتكون من ملعقتين من زبدة الشيا، و ملعقة كبيرة من زيت اللافندر وملعقتين من زيت الورد، على ان يتم خلطهما جيدا للحصول إلى قوام متماسك ، على أن يتم فرد الخليط على المناطق المصابة بحب الشباب ليلا ويتم غسل الوجه صباحا.



فوائد زيت الورد للبشرة



يمكنك سيدتي الاستفادة من زيت الورد للبشرة، حيث إنه يعمل على التخفيف من شدة الالتهابات، ويشد الجلد، وبالتالى يخلص البشرة من التشقق، كما يساهم أيضا فى معالجة الجفاف، وعلامات التقدم في السن، كما يعتبر زيت الورد من أفضل العلاجات المستخدمة لعلاج حب الشباب، وتجديد خلايا الجلد، كما أنه يمنح الجسم الرائحة العطرة، ويوحد لون البشرة.



يمكنك التخلص من تجاعيد الوجه من خلال إضافة قطرتين من زيت الزيتون مع زيت الورد، وخلطهما مع بعضهما ثم دهن وجهك بها لمدة 5 دقائق، وبعد مرور الوقت يتم غسل الوجه جيدا بالماء الفاتر، أما إذا كنت تعانين من حب الشباب فيمكنك استخدام زيت جوز الهند مع زيت الورد ودهن البشرة المصابة، قبل النوم مباشرة على أن تُبقى على الزيت طوال الليل ويتم غسل الوجه صباحا.



فوائد زيت الورد للبشرة.. مع زيت جوز الهند



أما إذا كنت من أصحاب البشرة الجافة يمكنك الحصول على بشرة رطبة من خلال ملعقة صغيرة عسل وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند مع نصف ملعقة صغيرة من زيت الورد، ويتم تقليب الخليط مع بعضه جيدا إلى أن يتجانس ثم يتم وضع الخليط على الوجه وتركه لمدة 5 دقائق ويتم بعد ذلك فركه.



فوائد زيت الورد للبشرة.. مع الخميرة



كما يتم استخدام وصفة مكونة من ملعقة صغيرة من الخميرة مع ملعقة صغيرة من زيت الورد وملعقة من الشوفان، مع خلط المكون جيدا مع بعضه ليصبح متماسكا ثم يتم وضعه على الوجه لمدة 30 دقيقة، ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر، وينصح بتكرار تلك الوصفة على مدار مرتين أو ثلاث فى الأسبوع للحصول على نضارة ووجه مشرق.



فوائد زيت الورد للشعر



يتميز زيت الورد برائحته المنعشة، فوائد زيت الورد للشعر عدة، أهمها يمنح شعرك رائحة تدوم طوال اليوم، أما إذا كنتِ تعانين من تساقط شعرك فإنه الحل الأمثل للحد من ذلك، كما يعطى النعومة واللمعان الذين تسعين للحصول عليه وأسهل أثناء عملية تمشيطه، ويجنبك من تليف شعركِ وجفافه، ويزيل القشرة نهائيا، ويعمل على تغذية الشعر، كما انه يقضى على الفطريات التي تصيب فروة الرأس.



يتمثل الاستخدام الأمثل لـ زيت الورد من خلال تدليك فروة الرأس بالزيت لمدة ساعتين قبل الاستحمام، فضلا عن ضرورة مداومة استعماله من أجل القضاء على القشرة نهائيا، كما يمكن علاج الشعر التالف من خلال تغطية الشعر بالكامل من زيت الورد، وتدليل الجذور والأطراف، حيث تساهم تلك الطريقة فى تقوية بصيلات الشعر وتقليل تساقطه.



للحصول على فوائد زيت الورد للشعر، يمكن مزج مجموعة زيوت مع زيت الورد من أجل تطويل الشعر، حيث يمكن مزج زيت اللوز وجوز الهند والسمسم، ثم يتم دهن الشعر وتدليك الفروة به، على أن تترك تلك الزيوت لفترة كافية لمدة ساعتين، وسوف تحصلين على لمعان طبيعى فضلا عن تقوية الشعر، وبعد مضي ساعتين يمكنك غسل الشعر.



ويمكن العمل على تحضير ماء دافئ ثم إضافة 5 ملاعق من زيت الورد، ووضعها على الشعر، إلى أن يصبح رطبا، ويتم ترك الزيت على الشعر لمدة ساعة، ثم يمكنك بعد ذلك الاستحمام.



فوائد زيت الورد للشعر .. لشعر انسيابي



أما إذا كنت ترغبين فى الحصول على شعر انسيابي يمكنك العمل على اضافة معلقة كبيرة من زيت الورد إلى ملعقة كبيرة من زيت السمسم ومزجهما مع بعضهما ثم تدليك فروة الرأس بهما وترك الخليط فى الشعر لمدة 3 ساعات، ثم الاستحمام.