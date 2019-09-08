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رياضة

نهائى كاس مصر.. أشرف بن شرقي يسجل ثالث أهداف الزمالك في مرمى بيراميدز.. فيديو

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 09:49 م
مباراة الزمالك وبيراميدز
مباراة الزمالك وبيراميدز
يسرى غازى
سجل أشرف بن شرقي هدف فريق الزمالك الثالث فى مرمى بيراميدز بالدقيقة 83 فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد برج العرب فى إطار نهائي كأس مصر.

شهدت مجريات الشوط الثاني ضغط هجومي من جانب لاعبى الزمالك وحصل محمد عبدالغنى على ركلة حرة بعد تعرضه إلى إحتكاك من جانب جون أنطوى مهاجم بيراميدز.

وقاد إيريك تراورى هجمة مرتدة ومرر الكرة فى الدقيقة 48 الى ابراهيم حسن ونجح محمد عواد حارس الزمالك فى الإمساك بالكرة واستطاع محمد عبدالغنى مدافع الزمالك إبعاد الكرة من أمام إيريك تراورى ليمنع هجمة خطيرة.

وتصدى فى الدقيقة 50 لتسديدة قوية من شيكابالا أرسلها من خارج منطقة الجزاء وأحرز يوسف أوباما هدف الزمالك الأول بعدما تلقى تمريرة ذكية من شيكابالا ليسكنها الشباك. 

وتعرض فى الدقيقة 55 محمد عبدالغنى إلى السقوط والخضوع إلى العلاج وحصل إسلام عيسى فى الدقيقة 58 على ضربة حرة أمام منطقة الجزاء سددها عبدالله السعيد تعلو عارضة محمد عواد حارس مرمى الزمالك.

وفى الدقيقة 61 دفع الصربي ميتشو باللاعب المغربي محمد أوناجم بديلا عن محمود عبدالرازق شيكابالا بعد شعور الأخير بالإجهاد فيما دفع الفرنسي ديسابر باللاعب عبده لومالا بدلا من ابراهيم حسن لتنشيط النواحى الهجومية.

أضاف أشرف بنشرقي هدف فريق الزمالك الثاني فى مرمى بيراميدز بالدقيقة 63 من رأسية قوية بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من حمدي النقاز ودفع الصربي ميتشو مدرب الزمالك باللاعب إمام عاشور بدلا من يوسف أوباما ودفع الفرنسي ديسابر مدرب بيراميدز بالمهاجم أحمد على بدلا من جون أنطوى ومحمد فاروق بديلا عن إسلام عيسى.

ةأهدر أشرف بنشرقي فى الدقيقة 81 فرصة تسجيل الهدف الثالث للزمالك عقب تسديدة الكرة عالية يمسكها أحمد الشناوى حارس بيراميدز بصعوبة وسجل أشرف بن شرقي الهدف الثالث فى مرمى بيراميدو من هجمة مرتدة و تلقيه تمريرة من المغربي محمد أوناجم من الجبهة اليسرى.

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