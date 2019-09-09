ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بأوف شولدر ونبيتي.. نسرين طافش بإطلالة أنيقة مع محمد رمضان

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 12:21 ص
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت الفنانة نسرين طافش علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات صورة جديدة لها تجمعها مع محمد رمضان وقصي الخولي .

وظهرت الفنانة نسرين بفستان نبيتي اوف شولدر وطويل مع مكياج مناسب لاطلالاتها وتسريحة شعر بسيطة وجميلة ، والتقطت الصورة نسرين وهي تقف بطريقة انيقة ميزتها بالصورة

وكتبت نسرين في تعليق علي الصورة" Beautiful night and surprises coming soon " وظهرمحمد رمضان وقصي بأطلالة كلاسيكية بالبدلة السوداء وقميص ابيض ولن يتخلي رمضان عن السلسلة برقبته وفتحة القميص التي اعتاد الظهور بها .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان فوشيا .. نسرين طافش تتألق فى أحدث ظهور لها

بأكتاف مكشوفة.. أحدث ظهور لـ نسرين طافش

بـ فستان بيج.. نسرين طافش تتألق فى أحدث ظهور لها

قبل سفرها.. نسرين طافش تبهر متابعيها بإطلالتها الأخيرة

بـ كاش مايوه.. نسرين طافش تشعل إنستجرام

بـ بدلة كلاسيك اوف شولدر.. درة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

ترشيحاتنا

بفستان أنيق.. رايا أبي راشد تتألق على السجادة الحمراء.. شاهد

كهربا يوجه رسالة لجمهور الزمالك بعد التتويج بكأس مصر.. صورة

الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير فيصل بن فهد

مميزة ببلوزة بيضاء.. كارمن سليمان بإطلالة كاجول في حفلتها

بدون اكسسوارات.. زينة تتألق بإطلالة كلاسيكية جديدة

عقدوا القران في مكتب المأمور.. أغرب قصة زواج لفتاة من قنا داخل قسم شرطة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الممنوعون من العاشورة .. قبل ما تكلها اعرف اضرارها وفوائدها

بأوف شولدر ونبيتي.. نسرين طافش بإطلالة أنيقة مع محمد رمضان

شاهد .. احتفالات جماهير الزمالك ببطولة كأس مصر أمام مقر النادى