بأوف شولدر ونبيتي.. نسرين طافش بإطلالة أنيقة مع محمد رمضان

نشرت الفنانة نسرين طافش علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات صورة جديدة لها تجمعها مع محمد رمضان وقصي الخولي .
وظهرت الفنانة نسرين بفستان نبيتي اوف شولدر وطويل مع مكياج مناسب لاطلالاتها وتسريحة شعر بسيطة وجميلة ، والتقطت الصورة نسرين وهي تقف بطريقة انيقة ميزتها بالصورة
وكتبت نسرين في تعليق علي الصورة" Beautiful night and surprises coming soon " وظهرمحمد رمضان وقصي بأطلالة كلاسيكية بالبدلة السوداء وقميص ابيض ولن يتخلي رمضان عن السلسلة برقبته وفتحة القميص التي اعتاد الظهور بها .
وظهرت الفنانة نسرين بفستان نبيتي اوف شولدر وطويل مع مكياج مناسب لاطلالاتها وتسريحة شعر بسيطة وجميلة ، والتقطت الصورة نسرين وهي تقف بطريقة انيقة ميزتها بالصورة
وكتبت نسرين في تعليق علي الصورة" Beautiful night and surprises coming soon " وظهرمحمد رمضان وقصي بأطلالة كلاسيكية بالبدلة السوداء وقميص ابيض ولن يتخلي رمضان عن السلسلة برقبته وفتحة القميص التي اعتاد الظهور بها .