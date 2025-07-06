أشرف خضر: الإسماعيلي يحتاج إلى التعاقد مع فريق جديد

أكد أشرف خضر نجم الإسماعيلي الأسبق، حاجة الفريق إلى الكثير من الصفقات في مختلف المراكز لخوض الموسم الجديد 2025-2026، بشكل أفضل، مع معالجة الأخطاء التي وقع فيها طوال الموسم الماضي.

أضاف “خضر”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ماركو مراد ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الإسماعيلي يحتاج ما لا يقل عن 12 صفقة، رغم أن هناك لاعبين مميزين في صفوف الدراويش، فضلًا عن امتلاك النادي مواهب في قطاع الناشئين.

أشار إلى جودة اللاعبين المتواجدين في صفوف الإسماعيلي، إلا أن الظروف المحيطة بهم صعبة للغاية، في ظل قلة خبراتهم، الأمر الذي يدفع النادي إلى ضرورة إبرام صفقات جديدة، مشددًا على ضرورة حل الأمور المادية ليستطيع النادي عبور المحنة التي عاشها طيلة الفترات الماضية.

اختتم تصريحاته، بأنه يجب على الجميع التكاتف من أجل خروج الإسماعيلي من كبوته، مضيفًا «الإسماعيلي يحتاج تنظيم وتحسين في عدة أمور بجانب الصفقات الجديدة».