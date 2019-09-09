سبب اعتزالي الجهل .. رسالة جديدة من ريهام سعيد

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، تسجيلا صوتيا جديدا عبر حسابها الشخصى على موقع الصور انستجرام، وجهته لمن ليسوا من جمهورها.



قالت ريهام سعيد: "لو لجأ لي طفل وهو مريض بالسرقة وأهله بيربطوه من رجله فى البيت، لما أعلن ده للناس فى البرنامج هل كده بفضحه، ما أهله وأصحابهم وأهل منطقته عارفين أنا بوعى الناس علشان لو فيه حد عنده حالة مشابهة ميتصرفش كده علشان غلط".



وأضافت ريهام سعيد: "علشان اوعى الناس مش هطلع احكيلهم حدوتة لازم اديكى مثال حي، الغرب متقدمين علينا جدا علشان كده اوبرا وينفرى بتقدم نماذج لمرضى نفسيين وناس تعرضت لحالات اغتصاب وتحرش علشان توعى الناس ده الاعلام الواقعي".





وتابعت ريهام سعيد: "مش لازم أكون تقليدية جدا وأستضيف واحد يفضّل يرغى أو استضيف نجم فين التوعية ، التليفزيون الواقعى مدرسة موجودة فى الاعلام فى كل أنحاء العالم ".



وأكملت ريهام سعيد "الواقعى انه يكون فيه أمثلة حية وساعات من كتر ما هى حقيقية إنتوا بتقولوا متفبركة ، وهتقولوللى احنا كل مشاكلنا بقت تحرش ومخدرات ؟آه مشاكلنا كلها تحرش ومخدرات وسوء الأخلاق وسوء سلوك، احنا الوحيدين اللى تنازلنا عن ال10% اللى المفروض ناخدها من التبرعات وده كان حقنا بالقانون وبيقولوا يتاجرون بآلام الناس ولو مطلعناهمش يبقى بنكدب ومش بنعالج حد ، سوء النية المتكرر ملوش غير معنى واحد اننا فقدنا الثقة فى كل شيء".

