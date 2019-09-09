أخبار الرياضة.. مفاجأة كبرى من أمير مرتضى.. كهربا يغازل الزمالك.. الأهلي يرفض مدربا عالميا

أخطاء تحكيمية.. هكذا علق الأهلي على تتويج الزمالك بكأس مصر
تغلب فريق الزمالك على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار نهائي كأس مصر ويتوج باللقب رقم 27 فى تاريخه.
أمير مرتضى يفجر مفاجأة: أنا وراء رحيل جروس عن الزمالك.. تفاصيل
فجر أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك مفاجأة كبرى عن رحيل السويسري كريستيان جروس من الفريق خلال الفترة الماضية.
بصورة شيكابالا .. كهربا يغازل جماهير الزمالك بعد التتويج بكأس مصر
علق محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب نادي افيس البرتغالي الحالي والزمالك السابق، على تتويج الفريق الأبيض ببطولة كأس مصر وذلك عقب فوزه على منافسه بيراميدز.
نادر السيد: أعترض على حسن شحاتة وإيهاب جلال للمنتخب لهذا السبب
أكد نادر السيد، حارس مرمى الزمالك السابق، أنه ضد فكرة الجمع بين إيهاب جلال وحسن شحاتة في جهاز واحد بالمنتخب.
قبل التعاقد مع فايلر .. نادر السيد يفجر مفاجأة: رشحت هذا المدرب العالمي للأهلي
فجر نادر السيد، حارس مرمى الاهلي والزمالك السابق، مفاجأه كبرى عن ترشيحه احد المدربين العالميين للنادي الأهلي قبل التعاقد مع السويسري رينيه فايلر، عقب رحيل الاوروجواني مارتن لاسارتي.