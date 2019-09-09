ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

اوعى تفتح اللينك دا.. ثغرة خطيرة على واتساب.. والشركة تنصح بالتحديث فورا

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 09:21 ص
واتساب
واتساب
آية جمعة
اكتشف خبراء الأمن ، مؤخرًا ثغرة في واحد من أشهر تطبيقات التراسل الفوري في العالم، وهو تطبيق "واتساب" Whatsapp.

وبحسب ما ذكره موقع "ديجيتال إنفورميشن ورلد" ان هذه الثغرة تسمح للمتسللين بالوصول إلى المحادثات الخاصة بهم.

وتم اكتشاف هذه الثغرة بواسطة فريق الأمن "بروجيكت زيرو" التابع لـ"جوجل"، وحذر من أن مستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام "آي.أو.إس" iOS معرضون لتهديد المتسللين بشكل كبير.

كما تم تحذير مستخدمي iOS من فتح أي رابط لأي موقع ويب يتم تداوله في الرسائل، كما تم نصح المستخدمين بتحديث أحدث نظام تشغيل من Apple على أجهزتهم، كما يجب عليهم أيضًا عدم فتح أي بريد إلكتروني ضار أو أي موقع ويب معتمد يمكن أن يجعلهم عرضة للمتسللين.

وتعرض معظم الروابط الخطيرة التي يتم تداولها على واتساب جوائز وأموال ومسابقات زائفة، لذا عليك تجنب الضغط عليها نهائيا.

وقال آيان جير، باحث في جوجل، إنه إذا تمكن المتسللون من الوصول إلى دردشات "واتساب" Whatsapp، فسيتمكنون من اخترق الرسائل النصية العادية.

ولفت الموقع التقني إلى أنه على الرغم من أن المتسليين قادرون فقط على الوصول إلى الرسائل النصية العادية، إلا أنهم سيكونوا قادرين على الحصول على ملفات الوسائط وتسجيل المواقع من خلال الدردشات.

وردًا على ذلك، قال متحدث باسم "واتساب" WhatsApp: "نحن مهتمون بخصوصية مستخدمينا، لذا من أجل سلامة المستخدمين، يجب عليهم اتباع تحذير الشركة المصنعة بشأن التحديث الأمني ​​لنظام تشغيل الهواتف المحمولة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 عيوب خطيرة في واتس آب.. احذرها

بهذه الطريقة.. تعرف على كيفية إنشاء حساب واتساب

واتساب يواجه خللا جديدا على منصته.. تفاصيل

طريقة بسيطة لـ إضافة ملصقات واتساب.. اتبع هذه الخطوات

أفضل 5 تطبيقات تسمح لك بقراءة الرسائل المحذوفة من واتساب

طريقة بسيطة لتشغيل ميزة الوضع الليلي لإصدار واتساب على سطح المكتب

ترشيحاتنا

حكم صيام يوم عاشوراء منفردا دون سبقه بـ تاسوعاء

بتسريحة شعر جديدة ومكياج صاخب.. شاهد أحدث ظهور لـ سوسن بدر

سعر الخضار والفاكهة اليوم الاثنين 9-9-2019 في سوق العبور

اوعى تفتح اللينك دا.. ثغرة خطيرة على واتساب.. والشركة تنصح بالتحديث فورا

ولع فيه بعد ما صادروه.. سائق توك توك يعترض على ضبطه بطريقته الخاصة بطنطا

بصورة شيكابالا .. كهربا يغازل جماهير الزمالك بعد التتويج بكأس مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتسريحة شعر جديدة ومكياج صاخب.. شاهد أحدث ظهور لـ سوسن بدر

بملابس غريبة.. جوهرة تستعرض رشاقتها

بعيون قطة.. نيللي كريم تبهر متابعيها.. وأحدهم: جميلة جميلات