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أخبار العالم

أول تعليق من جيش الاحتلال على إسقاط حزب الله طائرة إسرائيلية

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 09:14 ص
صدى البلد
حسام رضوان
أعلن مصدر عسكري في جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن سقوط طائرة مسيرة تابعة له داخل الأراضي اللبنانية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان حزب الله اللبناني قد أعلن في صباح اليوم الاثنين إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية أثناء اختراقها الحدود الجنوبية للبلاد.

وجاء ذلك بعد تبادل لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل بأسبوع.

وكان حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني قد تعهد في وقت سابق بأن يتم إسقاط أي طائرة مسيرة إسرائيلية تخترق الحدود اللبنانية.

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