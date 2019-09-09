لا يتكرر كثيرا .. شاهد لحظة ولادة توأم باندا

حيوان الباندا من الحيوانات النادرة التي تحافظ عليها كل دولة لأنها أصبحت سلالة نادرة إقتربت من الإنقراض ، لذلك توفر لها سبل الرعاية والاهتمام الخاصة .



وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قد لا يحدث كثيرا وهو لحظة ولادة توأم باندا في حديقة الحيوان ببرلين .



ونشرت وكالة " روسيا اليوم" مقطع فيديو يظهر لحظة ولادة باندا صغيرة ، تفاعل معها رواد التواصل الإجتماعي نظرا لأنه حدث هام لا يتكرر كثيرا .



