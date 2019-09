مباريات اليوم الأخير للدور الأول في بطولة العالم لناشئات الطائرة

تقام اليوم الاثنين مباريات ختام الدور الأول من بطولة كأس العالم للناشئات التى تحتضنها مصر على صالة ستاد القاهرة، وصالة هيئة السويس بالإسماعيلية.



وجاءت المواجهات كالتالي:

بورتريكو vs الصين .. الخامسة والنصف مساء، ومصر vs البرازيل .. الثامنة مساء "المجموعة الأولى"

إيطاليا vs المكسيك 12 ونصف ظهرا، وأمريكا vs كندا 3 عصرا "المجموعة الثانية"

الأرجنتين vs تايلاند .. الخامسة والنصف مساء، روسيا vs رومانيا .. الثامنة مساء "المجموعة الثالثة"

الأرجنتين مع بيلاروسيا .. الخامسة والنصف، وروسيا vs تايلاند .. الثامنة مساء "المجموعة الثالثة"

تركيا vs الكونغو .. 12 ونصف ظهرا، اليابان vs بلغاريا 3 عصرا " المجموعة الرابعة "

اليابان vs بيرو .. الثانية عشرة والنصف ظهرا، وتركيا vs بلغاريا .. الثالثة عصرا "المجموعة الرابعة"



وتستضيف صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مباريات المجموعتين الأولى والثانية، فيما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة فى استاد القاهرة.