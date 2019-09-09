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رياضة

الأهلي يحدد موعد العودة من غينيا

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 12:39 م
فريق الاهلي
فريق الاهلي
عبد الحكيم ابو علم
حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر فجر الاثنين القادم موعدًا لعودة الفريق من غينيا الاستوائية.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها الثالثة عصر السبت المقبل.

وبات من المنتظر أن تبدأ بعثة الأهلي رحلة العودة من غينيا الاستوائية يوم الأحد التالي للمباراة لتصل إلى القاهرة فجر الاثنين الموافق 16 سبتمبر الجاري.

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