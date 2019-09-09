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حوادث

سقوط مجرمين حال سرقة توك توك بالإكراه فى المرج

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 12:49 م
المتهمين
المتهمين
محمد صبرى
ألقى رجال أمن القاهرة القبض على إثنين من العناصر الإجرامية بالقاهرة حال قيامهما بسرقة مركبة توك توك كرهًا عن قائدها.

وأثناء مرور قوة أمنية من إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بالطريق الدائرى أعلى كوبرى مؤسسة الزكاة بدائرة قسم شرطة المرج، شاهدوا شخصين يستقلان دراجة نارية يستوقفان قائد مركبة "توك توك" والتعدى عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، والاستيلاء منه على مركبة (التوك توك)، وفور مشاهدتهما للقوة قاما بالفرار مُستقلين الدراجة النارية ومركبة التوك توك.

على الفور قامت القوة بمطاردتهما، وأمكن ضبطهما وتبين أنهما ( عاطلان لهما معلومات جنائية، ومطلوب التنفيذ عليهما فى العديد من القضايا) ، وضبط بحوزتهما 2 سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة مركبة (التوك توك) كرهًا عن قائدها تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما.

بسؤال المجنى عليه (سائق ، 54 سنة، مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم) تعرف على المتهمين وإتهمهما بسرقته بالإكراه وإحداث إصابته تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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