دليلك الكامل لاستخدام ميزة إغلاق واتساب بـ بصمة الإصبع

القدرة على قفل تطبيق "واتساب" WhatsApp باستخدام بصمة الاصبع ميزة طال انتظارها، ويعد توافر هذه الميزة الآن مفيدا حقًا لمنع المتسللين من تفقد رسائل "واتساب" WhatsApp الخاصة بك دون إذنك.



ويعرض موقع "إتش تو إس ميديا" التقني كل ما تريد معرفته عن هذه الميزة الجديدة في واتساب، مثل طريقة الحصول على هذه الميزة وطريقة تمكينها، وكيفية التحكم في خصوصيتها.



طريقة الحصول على ميزة القفل باستخدام بصمة الإصبع.



إذا كنت لم تستطع إيجاد خيار قفل تطبيق "واتساب" باستخدام بصمات الأصابع بعد اتباع الخطوات التي سيتم توضيحها في الأسطر التالية، فيجب عليك تحميل برنامج "واتساب" WhatsApp التجريبي.



طريقة تمكين قفل البصمات على "واتساب" WhatsApp.



1. افتح "واتساب" WhatsApp على جهاز الـ "أندرويد" Android الخاص بك وانقر على الثلاث نقاط الرأسية في الركن الأيمن العلوي من التطبيق، ثم انقر على خيار "الإعدادات".



2. اضغط على "الحساب" في قائمة "الإعدادات"، ثم انقر فوق "الخصوصية" في قائمة "الحساب".



3. يجب أن يكون الخيار الأخير هو "قفل ببصمة الإصبع" والذي يكون معطل افتراضيًا.



4. قم بتمكين زر "فتح بصمة الإصبع"، وبقيامك بذلك، سيكون عليك تأكيد بصمة إصبعك عن طريق لمس مستشعر بصمة هاتفك الذكي.



طريقة التحكم في خصوصية ميزة قفل واتساب ببصمة الإصبع:



بشكل افتراضي، سوف يغلق "واتساب" WhatsApp نفسه تلقائيًا بعد دقيقة واحدة من الاستخدام، ومع ذلك، يمكنك حتى تشديد أو تخفيف الخصوصية عن طريق اختيار قفل WhatsApp على الفور أو بعد 30 دقيقة.



وباستخدام الخيار "فورًا"، سيتم قفل "واتساب" WhatsApp فور خروجك من التطبيق ومع الخيار الثالث، سيتم قفل WhatsApp بعد 30 دقيقة من استخدامك له.



وبناءً على ما إذا كنت ترغب في إظهار محتوى الرسائل في صندوق الإشعارات، يمكنك تمكين أو تعطيل الخيار الذي يشير إلى "إظهار المحتوى في الإشعارات".