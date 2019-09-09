هزر معايا طعنته.. ننشر صورة المتهمة بقتل زوجها بعد وصلة مزاح بالعمرانية

مثلت المتهمة بقتل زوجها بالعمرانية جريمتها في حضور النيابة العامة وسط حراسة أمنية مشددة لتطابقها النيابة باعترافاتها وتحريات البحث الجنائي.



وحصل "صدي البلد" علي صورة المتهمة بعدما أمرت نيابة العمرانية بحبسها 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل زوجها بعد وصلة مزاح بينهما تحولت إلي مشاجرة وانتهت بجريمة قتل.



أسفرت التحقيقات التي باشرها أحمد منصور وكيل نيابة العمرانية بإشراف المستشار محمد حسن حنفي المحامي العام الأول لنيابات الطالبية والعمرانية أن الجثة لذكر عمره 40 عاما مصابا بطعنة في الصدر بسكين، أمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد أسباب الوفاة وأجرت تحقيقا موسعا مع المتهمة.



وقررت المتهمة في أقوالها بتحقيقات النيابة أنها تزوجت من المجني عليه نجل خالها منذ قرابة 6 أشهر وأثناء جلوسهما أمس وفي وصلة مزاح بينهما قام زوجها بضربها فنهرته وطلبت منه عدم المزاح بالضرب ما أد إلي نشوب مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة أسرعت علي إثرها إلي المطبخ واستلت سكينا سددت له بها طعنة بالصدر ما أدي إلي مقتله.



اعترفت المتهمة أنها حاولت إنقاذه فنقلته إلي المستشفي إلا أنه كان قد فارق الحياة، وجهت النيابة للمتهمة تهمتي القتل العمد وحيازة سلاح أبيض وقررت حبسها علي ذمة التحقيقات.