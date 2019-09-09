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حوادث

العناية الإلهية تنقذ وكالة البلح من حريق هائل .. فيديو

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 05:05 م
دخان كثيف يغطي سماء
دخان كثيف يغطي سماء منطقة وكالة البلح
كتب – محمد صبري :
أنقذت العناية الإلهية منطقة وكالة البلح ببولاق أبو العلا من كارثة محققة بعد أن اندلع حريق هائل فى محل تجاري، وتسبب تصاعد أعمدة الدخان التى غطت سماء المنطقة فى حالة من الفزع لدى أصحاب المحلات.

تلقى العقيد مصطفى فؤاد مشرف عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق فى محل مفروشات بوكالة البلح بحى بولاق أبو العلا.

وانتقلت 10 سيارات إطفاء برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة، وتمت محاصرة كرات اللهب ولم تمتد لباقى المحلات المجاورة دون وقوع إصابات.
العناية الإلهية تنقذ وكالة البلح من حريق هائل .. فيديو
العناية الإلهية تنقذ وكالة البلح من حريق هائل .. فيديو
العناية الإلهية تنقذ وكالة البلح من حريق هائل .. فيديو

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