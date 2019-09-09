العناية الإلهية تنقذ وكالة البلح من حريق هائل .. فيديو

أنقذت العناية الإلهية منطقة وكالة البلح ببولاق أبو العلا من كارثة محققة بعد أن اندلع حريق هائل فى محل تجاري، وتسبب تصاعد أعمدة الدخان التى غطت سماء المنطقة فى حالة من الفزع لدى أصحاب المحلات.



تلقى العقيد مصطفى فؤاد مشرف عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق فى محل مفروشات بوكالة البلح بحى بولاق أبو العلا.



وانتقلت 10 سيارات إطفاء برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة، وتمت محاصرة كرات اللهب ولم تمتد لباقى المحلات المجاورة دون وقوع إصابات.

