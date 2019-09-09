جامعة عين شمس تبحث رفع كفاءة الجهاز الإداري بالتنسيق مع المعهد القومي للإدارة



عقد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتورة شريفة الشريف مدير المعهد القومي للإدارة اجتماعا موسعا ؛ لمناقشة وبحث سبل تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري بالجامعة.



أكد أ. د. محمود المتيني حرص جامعة عين شمس على رفع كفاءة الجهاز الإداري من خلال تأهيل و تدريب الكادر الإداري بها ،إيمانا بأهمية و مردود الاستثمار في العنصر البشري.



كما أشار إلى أهمية التحول للإدارة الذكية بدلًا من الإدارة الورقية و اختصار الدورة المستندية و غيرها من الجوانب التي تصب في صالح منظومة العمل العام و تتواكب مع رؤية مصر ٢٠٣٠، لافتًا إلى أن ما تقوم به الجامعة من جهود في هذا الصدد لن يؤتي ثماره إلا بمواجهة مشكلاتنا ووضع أيدينا على المعوقات ومحاولة إيجاد الحلول و البدائل المثلى لإنجاز الأعمال بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة.



كما أشار إلى ضرورة إعادة توزيع الكوادر البشرية و التركيز على عملية تقييم الأداء بمنتهى الشفافية و المصداقية، وكذلك تدريب و تأهيل الصف الثاني لتحمل المسئولية على النحو الأمثل.



استعرضت د. شريفة الشريف رؤية المعهد وأبرز البرامج التدريبية التي تسهم في رفع كفاءة العنصر البشري.



كما تطرقت إلى خطوات تنفيذ الإستراتيجية القومية للتدريب ٢٠١٨: ٢٠٢٢ و التي تستهدف إعداد موظف حكومي كفء و تطوير مهاراته في عدة مجالات منها وضع السياسات والاستراتيجيات والقيادة والمشتريات العامة وتخطيط وإدارة المشاريع والموارد البشرية والشؤون المالية وإدارة المكاتب.