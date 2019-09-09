بفيديو من لبنان .. هنا شيحة وأخواتها يبهرن متابعيهن

شاركت الفنانة هنا شيحة جمهورها بفيديو جديد لها مع أخواتها عبر موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام .



وظهرت هنا شيحة مع أختيها حلا شيحة ورشا شيحة بفيديو أثناء قضاء عطلتهم الصيفية بلبنان.



وعلقت هنا شيحة علي الفيديو قائلة "سعيدة بوجودكم في بيروت الأخوات لم الشمل مايا أتمنى لو كنت معنا هنا".



ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "الحلوين بزيادة " و "قمررررات" و"أحلى أخوات".

