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رياضة

مواجهات وملاعب دور الـ16 لبطولة العالم لناشئات الطائرة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:12 م
لاعبات منتخب مصر
لاعبات منتخب مصر للناشئات كرة الطائرة
محمد رشاد
تنطلق غدًا الثلاثاء منافسات دور الـ 16 من بطولة العالم للكرة الطائرة للناشئات التي تستضيفها مصر على صالتي ستاد القاهرة و هيئة قناة السويس بالاسماعيلية .

وتلعب مواجهات ثمن النهائي غدًا على تحصل الفرق على راحة يوم الأربعاء.

و فيما يلي مواجهات دور الـ 16 :
إيطاليا وبورتريكو – صالة هيئة قناة السويس.
بيرو و الأرجنتين – ستاد القاهرة
أمريكا و مصر – هيئة قناة السويس
اليابان و تايلاند – ستاد القاهرة
البرازيل وكندا – هيئة قناة السويس
روسيا و بلغاريا – ستاد القاهرة
الصين وكوريا – هيئة قناة السويس
رومانيا وتركيا – القاهرة

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