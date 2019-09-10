تفاصيل حملات ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق في أسوان.. صور

حملات مكبرة تنفذها محافظة أسوان على قدم وساق لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق فى مختلف ربوع وأنحاء المحافظة.





وترصد "صدى البلد" جهود هذه الحملات التى يتم تنفيذها بشكل مستمر تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان والذى كلف المسئولين بالقيام بمراجعة الاشتراطات البيئية والصحية والبيطرية للسلع الأساسية والغذائية بالأسواق من أجل الإطمئنان على صلاحيتها للاستهلاك الآدمى بالجودة العالية.





كما أعطى محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات المعنية للإستمرار فى تنفيذ هذه الحملات المكبرة على كافة الأسواق لضبط الأسعار ومتابعة حركة البيع والشراء مع القيام بمراجعة الاشتراطات البيئية والصحية والبيطرية للسلع الأساسية والغذائية للإطمئنان على صلاحيتها للاستهلاك الآدمى بالجودة المطلوبة.





وشدد على ضرورة تحرير محاضر للمخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتخلص الآمن من أى سلع أو مضبوطات غير صالحة للحفاظ على البيئة المحيطة.





ومن جانبه أوضح العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان بأنه تم على مدار الأسبوع الماضى والحالى تنفيذ حملة مكبرة شاركت فيها الأجهزة المختلفة بمديريات الصحة والطب البيطرى والتموين والمرافق والبيئة، بجانب الأمن الصناعى والعاملين بمجلس المدينة.





وتابع بأن هذه الحملات أسفرت عن تحرير 14 مخالفة بيئة طبقًا لقانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ، كما تم مراجعة 45 منشأة تجارية و12 منشأة بدون ترخيص و8 تجديد ترخيص و16 لتسديد رسوم خاصة برخص المحلات ، بجانب توجيه 22 إنذار ومحضر مخالفة لشروط الأمن الصناعى والسلامة المهنية، بالإضافة إلى تحرير 15 محضر مخالفة لعدم حمل شهادة صحية طبقًا لقانون رقم 97 لسنة 1967 ، وقانون رقم 10 لسنة 1966، و9 محضر مخالفة نظافة طبقًا للقانون رقم 96 لسنة 1967.





وأشار أيمن رضا بأن الحملة شملت أيضًا إعدام 180 كجم لحوم وأغذية مختلفة مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، و140 أغذية متنوعة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وأيضًا 30 كجم أسماك و20 كجم و3 جردل جبنة قديمة مجهولة المصدر، مضيفًا بأنه تم خلال هذه الحملات أيضًا إعدام 50 كجم ماكريل مجهولة المصدر، و 10 كجم كبدة و47 كجم لحمة مفرومة منتهية الصلاحية و15 كجم جبنة رومى و 36 علبة كستر مجهولة المصدر.









وأضاف بأن هذه الحملات قامت أيضًا بالمرور على 13 منشأة تجارية وتم تحرير 8 مخالفات بيئية طبقًا لقانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ، وأيضًا المرور على 22 محل تجارى حيث تم ضبط 16 مخالفة بدون ترخيص وتسديد رسوم خاصة برخص المحلات، بجانب توجيه 7 إنذارات مخالفة إشتراطات سلامة مهنية، بالإضافة إلى تحرير 9 محاضر مخالفة عدم حمل شهادة صحية طبقًا لقانون رقم 10 لسنة 1966، و3 مخالفات نظافة طبقًا للقانون رقم 96 لسنة 1967.



