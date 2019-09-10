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فن

عاصي الحلاني يخرج من المستشفى.. تعرف على وضعه الصحي

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 03:39 ص
عاصي الحلاني
عاصي الحلاني
سعيد فراج
صرح ماجد الحلاني (مدير أعمال الفنان عاصي الحلاني)، لعدد من المواقع اللبنانية، بأن عاصي الحلاني قد خرج من المستشفى بعد تلقيه العلاج، إثر سقوطه من على ظهر الحصان، أمس الأثنين.

وقال ماجد الحلاني، إن عاصي الحلاني أصيب إصبعه بالالتواء فقط، وخرج من المستشفى مباشرة، وعاد إلى المنزل ويتلقى العلاج، ولا يجيد التحدث مع الأخرين دون الدواء.

وكان عاصي الحلاني، قد تعرض للإصابة أمس الاثنين، بعد سقوطه من فوق ظهر حصانه بمزرعته، خلال ممارسته رياضة الفروسية المحببة إليه، ونقل على أثرها لأحد مستشفيات لبنان لتلقي العلاج.

يذكر أن آخر أعمال عاصى الحلانى أغنية بعنوان "اضحكي" من إنتاج شركة روتانا وتم طرحها في العام الجاري وحققت 3 ملايين مشاهدة على اليوتيوب.

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