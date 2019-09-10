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اضرار استخدام مقعد السيارة للطفل الرضيع.. احتياطات يجب اتخاذها

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 08:37 ص
مقاعد السيارة للاطفال
مقاعد السيارة للاطفال الرضع
آية التيجي
ذكرت دراسة أجريت مؤخرا في جامعة بريستول، ان وضع الأطفال حديثي الولادة في كراسي السيارات لاكثر من 30 دقيقة، يمكن ان تسبب في اختناق الطفل، بسبب التعرض لصعوبات في التنفس.

واوضحت دراسة استقصائية أن ثلاثة أرباع الآباء يتركون أبناءهم لأكثر من 30 دقيقة، في كرسي السيارة ، وكانوا أكثر عرضة لحدوث الاختناق، والذي يمكن ان يؤدي إلى الوفاة.

وذكرت أبحاث أجرتها شركة تشرشل للتأمين على السيارات أن حوالي ثلثي المشاركين في الدراسة قد تجنبوا تعرض أطفالهم للاختناق، عن طريق أخذ استراحة مطولة مناسبة لمدة 15 دقيقة على الأقل كل ساعتين عند السفر حينما يصحبون أطفالهم حديثي الولادة.

كما وجد استطلاع الرأي الذي شمل 2000 بالغ أن الآباء الأصغر سنًا كانوا أكثر وعيًا بمخاطر كرسى الأطفال، من أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 35 عامًا فما فوق.

وقال خبير السلامة البروفيسور بيتر فليمنج من جامعة بريستول،يجب على الوالدين دائمًا استخدام مقعد سيارة مناسب للأطفال الصغار في رحلات السيارات ، ويجب دائمًا إخراج الطفل من المقعد ووضعه في مكان نوم مناسب مثل: سرير للاطفال، حيث ان مقاعد السيارة غير مصممة لجلوس الرضع لفترات طويلة والنوم فيها.

وأضاف أنه يجب في الأسابيع الأربعة إلى الستة الأولى بعد الولادة ، يجب على الآباء محاولة تجنب اصطحاب الرضع لرحلات السيارات الطويلة، والتي تزيد مدتها عن 30 دقيقة للوصول إلى وجهتك، بالغضافة الى يجب جلوس شخص بجانب الطفل في المقعد الخلفي للسيارة للتحقق منه بين الحين والآخر.

واكد فليمنج إذا كنت لا تستطيع تجنب الرحلات الطويلة، فيجب أخذ فترات راحة منتظمة، حيث يتم فيها إخراج الطفل من مقعد السيارة قدر الإمكان.

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