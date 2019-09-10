إنجلترا تخشى مفاجآت كوسوفو في تصفيات يورو 2020

يستضيف منتخب إنجلترا نظيره كوسوفو، اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة إلا ربع مساء، ضمن منافسات المجموعة الأولى، من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020,.



ويسعى منتخب إنجلترا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل لبطولة أمم أوروبا، بينما يطمح منتخب كوسوفو في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.





ويحتل منتخب إنجلترا صدارة المجموعة الأولى من تصفيات اليورو برصيد 9 نقاط بينما يحتل كوسوفو المركز الثاني برصيد 8 نقاط



ويلتقي اليوم ايضا ضمن تصفيات أمام أوروبا، الجبل الأسود مع السويد، ولوكسمبورج مع صريبيا وليتوانيا مع البرتغال، وألبانيا مع إيسلنداـ مع فرنسا مع أندروا، ومولدوفا مع تركيا.