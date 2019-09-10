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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:09 ص
رونالدو نجم البرتغال
رونالدو نجم البرتغال
إسراء أشرف
يشهد اليوم، الثلاثاء، الموافق 10 -9- 2019، إقامة عدد من المباريات في التصفيات المؤهلة ليورو 2020، وتصفيات إفريقيا وآسيا لكأس العالم 2022.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات التي ستقام على النحو التالي:

التصفيات المؤهلة ليورو 2020:

الجبل الأسود X التشيك - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 5

إنجلترا X كوسوفو - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 1

لوكسمبرج X صربيا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 7

ليتوانيا X البرتغال - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 4

ألبانيا X أيسلندا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 6

فرنسا X أندورا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 2

مولدوفا X تركيا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 3

تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2022:

سوازيلاند X جيبوتي - 3:00 مساءً

مالاوي X بوتسوانا - 3:00 مساءً

زمبابوي X الصومال - 3:00 مساءً

موزمبيق X الموريشيس - 4:00 مساءً

أنغولا X غامبيا - 5:00 مساءً

توجو X جزر القمر - 6:00 مساءً

رواندا X السيشيل - 6:00 مساءً

غينيا بيساو X ساوتومي و برينسيب - 6:30 مساءً

ناميبيا X إريتريا - 7:00 مساءً

السودان X تشاد - 7:00 مساءً

تصفيات آسيا لكأس العالم 2022:

كمبوديا X البحرين - 1:30 مساءً - البحرين الرياضية HD / الكأس 4 HD

سنغافورة X فلسطين - 1:45 مساءً - KSA Sports 2 HD / الكأس 2 HD

هونج كونج X إيران - 2:00 مساءً - الكأس 1 HD

ميانمار X اليابان - 2:20 مساءً -

إندونيسيا X تايلاند - 2:30 مساءً -

ماليزيا X الإمارات - 2:45 مساءً - الكأس 5 HD / دبي الریاضية 1 HD

الكويت X استراليا - 5:30 مساءً - الكأس 2 / beIN SPORTS HD 3 / الكويت الرياضية HD

اليمن X السعودية - 6:00 مساءً KSA Sports 1 HD / الکأس 4 HD / beIN SPORTS HD 1

قطر X الهند - 6:00 مساءً - الكأس 1 / beIN SPORTS HD

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