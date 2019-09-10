مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم، الثلاثاء، الموافق 10 -9- 2019، إقامة عدد من المباريات في التصفيات المؤهلة ليورو 2020، وتصفيات إفريقيا وآسيا لكأس العالم 2022.
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات التي ستقام على النحو التالي:
التصفيات المؤهلة ليورو 2020:
الجبل الأسود X التشيك - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 5
إنجلترا X كوسوفو - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 1
لوكسمبرج X صربيا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 7
ليتوانيا X البرتغال - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 4
ألبانيا X أيسلندا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 6
فرنسا X أندورا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 2
مولدوفا X تركيا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 3
تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2022:
سوازيلاند X جيبوتي - 3:00 مساءً
مالاوي X بوتسوانا - 3:00 مساءً
زمبابوي X الصومال - 3:00 مساءً
موزمبيق X الموريشيس - 4:00 مساءً
أنغولا X غامبيا - 5:00 مساءً
توجو X جزر القمر - 6:00 مساءً
رواندا X السيشيل - 6:00 مساءً
غينيا بيساو X ساوتومي و برينسيب - 6:30 مساءً
ناميبيا X إريتريا - 7:00 مساءً
السودان X تشاد - 7:00 مساءً
تصفيات آسيا لكأس العالم 2022:
كمبوديا X البحرين - 1:30 مساءً - البحرين الرياضية HD / الكأس 4 HD
سنغافورة X فلسطين - 1:45 مساءً - KSA Sports 2 HD / الكأس 2 HD
هونج كونج X إيران - 2:00 مساءً - الكأس 1 HD
ميانمار X اليابان - 2:20 مساءً -
إندونيسيا X تايلاند - 2:30 مساءً -
ماليزيا X الإمارات - 2:45 مساءً - الكأس 5 HD / دبي الریاضية 1 HD
الكويت X استراليا - 5:30 مساءً - الكأس 2 / beIN SPORTS HD 3 / الكويت الرياضية HD
اليمن X السعودية - 6:00 مساءً KSA Sports 1 HD / الکأس 4 HD / beIN SPORTS HD 1
قطر X الهند - 6:00 مساءً - الكأس 1 / beIN SPORTS HD
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات التي ستقام على النحو التالي:
التصفيات المؤهلة ليورو 2020:
الجبل الأسود X التشيك - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 5
إنجلترا X كوسوفو - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 1
لوكسمبرج X صربيا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 7
ليتوانيا X البرتغال - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 4
ألبانيا X أيسلندا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 6
فرنسا X أندورا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 2
مولدوفا X تركيا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 3
تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2022:
سوازيلاند X جيبوتي - 3:00 مساءً
مالاوي X بوتسوانا - 3:00 مساءً
زمبابوي X الصومال - 3:00 مساءً
موزمبيق X الموريشيس - 4:00 مساءً
أنغولا X غامبيا - 5:00 مساءً
توجو X جزر القمر - 6:00 مساءً
رواندا X السيشيل - 6:00 مساءً
غينيا بيساو X ساوتومي و برينسيب - 6:30 مساءً
ناميبيا X إريتريا - 7:00 مساءً
السودان X تشاد - 7:00 مساءً
تصفيات آسيا لكأس العالم 2022:
كمبوديا X البحرين - 1:30 مساءً - البحرين الرياضية HD / الكأس 4 HD
سنغافورة X فلسطين - 1:45 مساءً - KSA Sports 2 HD / الكأس 2 HD
هونج كونج X إيران - 2:00 مساءً - الكأس 1 HD
ميانمار X اليابان - 2:20 مساءً -
إندونيسيا X تايلاند - 2:30 مساءً -
ماليزيا X الإمارات - 2:45 مساءً - الكأس 5 HD / دبي الریاضية 1 HD
الكويت X استراليا - 5:30 مساءً - الكأس 2 / beIN SPORTS HD 3 / الكويت الرياضية HD
اليمن X السعودية - 6:00 مساءً KSA Sports 1 HD / الکأس 4 HD / beIN SPORTS HD 1
قطر X الهند - 6:00 مساءً - الكأس 1 / beIN SPORTS HD