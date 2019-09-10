مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم، الثلاثاء، الموافق 10 -9- 2019، إقامة عدد من المباريات في التصفيات المؤهلة ليورو 2020، وتصفيات إفريقيا وآسيا لكأس العالم 2022.



ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات التي ستقام على النحو التالي:



التصفيات المؤهلة ليورو 2020:



الجبل الأسود X التشيك - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 5



إنجلترا X كوسوفو - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 1



لوكسمبرج X صربيا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 7



ليتوانيا X البرتغال - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 4



ألبانيا X أيسلندا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 6



فرنسا X أندورا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 2



مولدوفا X تركيا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 3



تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2022:



سوازيلاند X جيبوتي - 3:00 مساءً



مالاوي X بوتسوانا - 3:00 مساءً



زمبابوي X الصومال - 3:00 مساءً



موزمبيق X الموريشيس - 4:00 مساءً



أنغولا X غامبيا - 5:00 مساءً



توجو X جزر القمر - 6:00 مساءً



رواندا X السيشيل - 6:00 مساءً



غينيا بيساو X ساوتومي و برينسيب - 6:30 مساءً



ناميبيا X إريتريا - 7:00 مساءً



السودان X تشاد - 7:00 مساءً



تصفيات آسيا لكأس العالم 2022:



كمبوديا X البحرين - 1:30 مساءً - البحرين الرياضية HD / الكأس 4 HD



سنغافورة X فلسطين - 1:45 مساءً - KSA Sports 2 HD / الكأس 2 HD



هونج كونج X إيران - 2:00 مساءً - الكأس 1 HD



ميانمار X اليابان - 2:20 مساءً -



إندونيسيا X تايلاند - 2:30 مساءً -



ماليزيا X الإمارات - 2:45 مساءً - الكأس 5 HD / دبي الریاضية 1 HD



الكويت X استراليا - 5:30 مساءً - الكأس 2 / beIN SPORTS HD 3 / الكويت الرياضية HD



اليمن X السعودية - 6:00 مساءً KSA Sports 1 HD / الکأس 4 HD / beIN SPORTS HD 1



قطر X الهند - 6:00 مساءً - الكأس 1 / beIN SPORTS HD