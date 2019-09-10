بيان لـ نتنياهو يكشف مفاجأة عن نووي إيران مساء اليوم

ذكرت مصادر إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيكشف مفاجأة خلال بيان يلقيه مساء اليوم، الثلاثاء، فى تمام الساعة الخامسة ووصف البيان بأنه "إعلان دراماتيكي".



وأصدر نتنياهو بيانًا مشابهًا الليلة الماضية أعلن فيه أن إسرائيل كشفت عن عدد من المواقع السرية في إيران.



وذكرت المواقع أن حزب الليكود أعلن أن نتنياهو سيلقي إعلانا هاما إلى وسائل الإعلام في الساعة الخامسة مساء اليوم، ووصفوا البيان بأنه "دراماتيكي" دون الإفصاح عن فحواه.



وكان نتنياهو عقد أمس، الاثنين، مؤتمرا صحفيا تطرق فيه إلى مساعي إيران النووية، وهي الخطوة التي لاقت معارضة من قبل خصومه في الأحزاب الأخرى وقالوا إنه يستغل ذلك لأغراض انتخابية.