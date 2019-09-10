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رياضة

صحيفة سويسرية تكشف دور جروس في تولي فايلر تدريب الأهلي

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 12:05 م
فايلر وجروس
فايلر وجروس
محمد السعيد
كشف تقرير سويسري دور كريسيتان جروس، المدير الفني السابق للزمالك، في تولي مواطنه رينيه فايلر مهمة تدريب الأهلي خلفا للأوروجاني لاسارتي.

وقالت صحيفة "BLICK" السويسرية: "فايلر قرر قبول مهمة تدريب الأهلي، بعد حواره مع كريستيان جروس، مدرب الزمالك السابق".

وأضافت الصحيفة أن تدريب فايلر للأهلي جاء بعد جلستين من المفاوضات معه من قبل ممثلي الأحمر، الأولى كانت في موناكو بفرنسا، والثانية بمدينة زيورخ السويسرية.

وأوضحت أن فايلر سيبدأ مهمته مع الأهلي بمواجهة كانو سبورت الغيني، يوم 14 سبتمبر القادم، ثم مواجهة الزمالك في السوبر المصري.

وكان كرستيان جروس تولى تدريب الزمالك في الموسم الماضي، ونجح في قيادة الأبيض لتحقيق لقب الكونفدرالية الأفريقية، لأول مرة في تاريخه.

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