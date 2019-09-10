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مرأة

بـ نظارة شمس غريبة ومكياج جذاب.. شاهد أحدث ظهور لزوجة تامر حسنى

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 02:54 م
زوجة تامر حسنى
زوجة تامر حسنى
هاجر هانئ
حرصت زوجة الفنان تامر حسنى، بسمة بوسيل مصممة الأزياء المغربية، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصورة جديدة.

وظهرت زوجة الفنان تامر حسنى، فى الصور بإطلالة عصرية، وارتدت جاكيت أنيقًا باللون الفوشيا، اتسم التصميم بأنه جمع بين الأناقة والبساطة.

ونسقت زوجة الفنان تامر حسنى، مع إطلالتها بعض الإكسسورارات العصرية، وتزينت ببندانه شعر، واعتمدت على خصلات شعرها القصير المنسدلة، فيما وضعت مكياج جذابًا ارتكز على طلاء شفاه باللون الفوشيا، وارتدت نظارة شمس ذات إطار غير تقليدي.

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