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رياضة

اتحاد الكرة يزف بشرى سارة لـ الأهلى قبل مواجهة الزمالك فى السوبر

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 02:48 م
الأهلى والزمالك فى
الأهلى والزمالك فى السوبر المصرى
يسرى غازى - عمرو الحلوانى
استقرت اللجنة الخماسية باتحاد كرة القدم برئاسة عمرو الجناينى على إقامة حفل كبير للنادى الأهلى لتسليمه درع الدورى الممتاز المتوج به.

وقرر اتحاد الكرة إقامة حفل تسليم درع الدورى للأهلى قبل إقامة مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك، فى ظل حرص اللجنة الخماسية على تسليم درع الدورى للأحمر فى أقرب فرصة ممكنة مثلما حدث مع الزمالك الذى تم تسليم درع كأس مصر له فور فوزه فى المباراة النهائية على حساب بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد.

واستقرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى على إقامة مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك أحد أيام 18 أو 19 أو 20 سبتمبر الجارى، وبات يوم 20 سبتمبر هو الأقرب لإقامة السوبر المصرى بين الأهلي والزمالك نتيجة انشغال القطبين بخوض منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا.

وتقام بطولة السوبر المصرى بين الفريق المتوج بلقب الدورى الممتاز وهو الأهلى، وبين صاحب لقب كأس مصر وهو الزمالك.

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